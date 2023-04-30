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Шесть человек пострадали в ДТП под Туапсе

В Туапсинском районе шесть человек пострадали в ДТП, погибших нет. По сообщению пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла 29 апреля в 17:20 на трассе «Джубга — Сочи» недалеко от детского центра «Орленок».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Предварительно установлено, что «Мерседес», которым управлял мужчина 1981 года рождения, занесло на встречку, где он столкнулся с автомобилем «Форд Транзит». Последний от удара врезался в «Ладу Ларгус». В результате травмы получили три пассажира «Мерседеса» и три «Лады».

Маргарита Синкевич

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