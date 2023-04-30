ФК «Сочи» переиграл «Торпедо» в матче 25-го тура РПЛ

Футбольный клуб «Сочи» на своем поле победил московское «Торпедо». Матч закончился со счетом 3:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» / VK Фото: ФК «Сочи» / VK

Уже на седьмой минуте сочинские футболисты открыли счет в матче, когда с передачи Артура Юсупова мяч забил Жоаозиньо. В конце первого тайма второй мяч в ворота «Торпедо» отправил Кирилл Кравцов. На 74-й минуте отличился вышедший на замену защитник «Сочи» Кирилл Заика. В одной из следующих гости отыграли один мяч после точного удара Михаила Каймакова. В итоге победа «Сочи» со счетом 3:1.

После 25-го тура «барсы» занимают девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Следующий матч подопечные Дмитрия Хохлова сыграют 8 мая в Москве с «Локомотивом».

Евгений Леонтьев

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