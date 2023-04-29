В Севастополе из-за атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом

В Севастополе в микрорайоне Казачья Бухта загорелся резервуар с топливом, предварительно, из-за попадания беспилотника. Площадь пожара составляет около 1 тыс. кв. м, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

ЧП произошло в районе улицы братьев Манганари. Пожару присвоен четвертый класс опасности. На месте работают все необходимые спецслужбы, губернатор возглавил оперативный штаб.

«На месте 18 пожарных расчетов, 60 огнеборцев доблестно сражаются с огнем, ожидается прибытие пожарного поезда. 4-й ранг пожара — самый сложный из всех возможных. Так как объем топлива большой, то потребуется время на локализацию возгорания»,— сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что никто из людей не пострадал, гражданским объектам ничего не угрожает. Кроме того, пожар не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя, поскольку эти резервы не были задействованы для поставок горючего на автозаправочные станции.

Роспотребнадзор уже начал проводить замеры ПДК в микрорайоне Казачья Бухта. О результатах будет сообщено дополнительно. Михаил Развожаев отметил, что пожарные справляются с огнем, однако для его тушения потребуется еще много часов.

Татьяна Ручкина

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