На Кубани продажи шашлыка выросли на четверть

Спрос на охлажденный шашлык из свинины и говядины год к году увеличился на 25%. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на исследование сети «Магнит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кубанские новости Фото: Кубанские новости

По данным экспертов, также в сети на 37% по сравнению с аналогичными периодом прошлого года увеличились продажи охлажденных купатов и колбасы, мяса в маринаде (ребрышек, котлет для бургеров, стейков) — на 7%. Активнее стали покупать мясо птицы. Популярностью у кубанцев пользуются кабачки (рост на 27%), баклажаны (46,2%), сладкие перцы (62,5%) и свежая зелень (20,5%).

Хитами продаж в эти дни стали и непродовольственные товары для пикника. Так, средств для розжига продали на 32,6% больше, чем в прошлом году, мангалов — на 9,8%, наборов для барбекю — на 49,8%.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram