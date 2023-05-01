«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА и вышел в финал Единой лиги ВТБ

Краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в овертайме обыграл московский ЦСКА в седьмом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча завершилась со счетом 103:100 (25:22, 14:25, 21:21, 25:17, 18:15), что позволило кубанскому клубу выйти в финал.

У «Локомотива-Кубань» самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт (21 очко). В команде соперников больше всех очков набрал Алексей Швед (22 очка + 13 результативных передач), оформивший дабл-дабл.

Единая лига ВТБ проводится с сезона-2009/10. ЦСКА, являющийся 10-кратным победителем турнира, впервые не вышел в финал. Краснодарский клуб выходит в финал Единой лиги ВТБ второй раз: в 2013 году «Локомотив-Кубань» проиграл в решающей серии ЦСКА. Соперник кубанцев по финалу определится 2 мая в матче между казанским УНИКСом и «Зенитом».

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram