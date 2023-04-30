В Краснодаре на период майских праздников ввели режим повышенной готовности

Постановление о введении режима повышенной готовности подписал глава кубанской столицы Евгений Наумов. Документ размещен на официальном сайте администрации города. Режим будет действовать до 10 мая.
Фото: администрация Краснодарского края
Чтобы обеспечить безопасность граждан, мэр обязал привести в повышенную готовность органы управления и силы звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодара. В частности, к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС должны быть полностью подготовлены личный состав и техника. В постановлении также говорится, что в период майских праздников должны устойчиво работать объекты электро-, газо-, водоснабжения и инженерных коммуникаций. Плановые отключения потребителей мэр приказал исключить.
Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в Новороссийске. Жителям города запретили с 29 апреля по 10 мая использовать открытый огонь, устанавливать мангалы или жаровни под кронами деревьев и на сухой траве, а также мусорить на природе, в частности оставлять стекло. За это грозит штраф от 5 до 30 тыс. руб.
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