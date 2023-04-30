В Краснодаре на период майских праздников ввели режим повышенной готовности

Постановление о введении режима повышенной готовности подписал глава кубанской столицы Евгений Наумов. Документ размещен на официальном сайте администрации города. Режим будет действовать до 10 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Чтобы обеспечить безопасность граждан, мэр обязал привести в повышенную готовность органы управления и силы звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодара. В частности, к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС должны быть полностью подготовлены личный состав и техника. В постановлении также говорится, что в период майских праздников должны устойчиво работать объекты электро-, газо-, водоснабжения и инженерных коммуникаций. Плановые отключения потребителей мэр приказал исключить.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности ввели в Новороссийске. Жителям города запретили с 29 апреля по 10 мая использовать открытый огонь, устанавливать мангалы или жаровни под кронами деревьев и на сухой траве, а также мусорить на природе, в частности оставлять стекло. За это грозит штраф от 5 до 30 тыс. руб.

Маргарита Синкевич

Читайте нас в Telegram