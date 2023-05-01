В Крыму после выстрелов полицейских перевернулась иномарка и скончался водитель

В Крыму полицейские пытались задержать водителя иномарки и выстрелили в машину. Она перевернулась, и водитель скончался, сообщает «МВД Медиа».

30 апреля около 23 часов в селе Подгорное под Феодосией водитель Nissan Primera не остановился после требования сотрудника ГИБДД. Он прибавил скорость и попытался скрыться. Полицейские начали преследовать иномарку. Они по громкой связи потребовали остановиться, однако водитель не реагировал.

Тогда полицейский выстрелил из огнестрельного оружия АКС-74У в воздух, а также несколько раз по колесам автомобиля. После этого иномарка выехала за пределы проезжей части, столкнулась с оградительными опорами и опрокинулась. Прибывшие на место медики зафиксировали смерть водителя, пассажира доставили в больницу с травмами.

Сотрудники МВД по Крыму устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки они дадут правовую оценку.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram