Верховный суд обязал администрацию Абинского района заключить аренду земли с агрокомплексом Ткачева

Верховный суд РФ отказал в передаче кассационной жалобы администрации Абинского района к «Агрокомплеску Рис», которым владеет АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, на решения нижестоящих инстанций, удовлетворивших иск о законности предоставления в аренду земельного участка. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krasnodar.ru Фото: krasnodar.ru

АО «Агрокомплекс Рис» обратилось в арбитражный суд Краснодарского края в ноябре 2020 года с заявлением о признании несоответствующим закону решения управления муниципальной собственности администрации Абинского района об отказе в заключении с обществом договора аренды на 49 лет. Спорная териритория площадью 39,4 тыс. кв. м. расположена в трех километрах севернее от станицы Мингрельской.

Суд установил, что агрокомплекс является собственником трех нежилых зданий на земельном участке общей площадью более 1,3 тыс. кв. м. Агрокомплекс неоднократно обращался в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении земли в аренду без торгов. Однако управление отказывало, ссылаясь на то, что площадь испрашиваемого участка превышает площадь находящегося на нем объектов недвижимости.

Суды удовлетворили иск агрокомплекса в связи с тем, что спорный земельный участок с расположенными на нем объектами недвижимости используются в деятельности предприятия круглый год.

Участок был сформирован и поставлен на кадастровый учет на сновании постановления главы Абинского района в 2006 году. На территории расположены принадлежащие АО «Агрокомплекс Рис» объекты недвижимости и площадки для хранения сельскохозяйственной техники. Все объекты недвижимости были построены в 1968-1970 году СПК «Звезда», агрокомплекс приобрел их в 2016 году на торгах у ООО «Мингрельское». При этом, спорный земельный участок ранее был предоставлен в аренду предыдущему собственнику ООО «Мингрельское» на основании договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Агрокомплекс Рис» зарегистрировано в 2002 году в станице Старонижестеблиевская, Красноармейский район. Основной вид деятельности - выращивание риса. Учредитель - АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева. Прибыль агрокомплекса в 2021 году составила 147,9 млн руб.

В декабре 2022 года общество прекратило деятельность при присоединении к АО Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.

Тат Гаспарян

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