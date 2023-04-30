В Адыгее град побил свыше двух тысяч гектаров посевов

Поля Гиагинского и Кошехабльского районов Адыгеи пострадали от града, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.

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От стихии пострадали 736 га пшеницы, 486 га рапса, 40 га ячменя, 15 га овса и 822,9 га многолетних насаждений, уточняется в сообщении.

На встрече с главами хозяйств Анзаур Куанов рекомендовал адыгейским аграриям активнее участвовать в программе сельскохозяйственного страхования. Используя меры господдержки, можно вернуть до 80% денежных средств, затраченных на страхование посевов.

Маргарита Синкевич

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