В Адыгее град побил свыше двух тысяч гектаров посевов

Поля Гиагинского и Кошехабльского районов Адыгеи пострадали от града, сообщил в своем Telegram-канале министр сельского хозяйства республики Анзаур Куанов.
Фото: соцсети
От стихии пострадали 736 га пшеницы, 486 га рапса, 40 га ячменя, 15 га овса и 822,9 га многолетних насаждений, уточняется в сообщении.
На встрече с главами хозяйств Анзаур Куанов рекомендовал адыгейским аграриям активнее участвовать в программе сельскохозяйственного страхования. Используя меры господдержки, можно вернуть до 80% денежных средств, затраченных на страхование посевов.
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