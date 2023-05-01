Театральный фестиваль «Лица улиц» пройдет в Екатеринбурге 12 августа

В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) 12 августа пройдет международный фестиваль уличных театров «Лица улиц», рассказала «Ъ-Урал» сопродюсер фестиваля Татьяна Панаиоти. «В этом году фестиваль будет международным, сейчас мы договариваемся с коллективами из дружественных нам стран»,— сообщила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Лица улиц" в парке Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фестиваль "Лица улиц" в парке Маяковского

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее словам, сейчас организаторы фестиваля ведут переговоры и составляют программу. «Уличный театр не сильно развит в Екатеринбурге, поскольку теплый сезон короткий, возможности работать на улице не так много. Мы ищем спектакли, которые, например, родились из уличного театра в стиле итальянской комедии. Такой театр в прошлом году приезжал из Нижнего Тагила»,— рассказала госпожа Панаиоти.

В ходе фестиваля любой зритель может оказаться на месте актера. «Уральцы по разному реагируют. Люди довольно открыты. Когда кто-то один выходит, они понимают, что это безопасно, весело и интересно. Дальше проблем уже нет»,— поделилась Татьяна Панаиоти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль "Лица улиц" в парке Маяковского

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лица улиц» Фестиваль "Лица улиц" в парке Маяковского

Фото: Пресс-служба фестиваля «Лица улиц»

Международный фестиваль уличных театров «Лица улиц» проходит в Екатеринбурге с 2013 года. В прошлом году фестиваль посетило около 20 тыс. зрителей. Тогда хедлайнерами фестиваля стал культовый уличный театр из Санкт-Петербурга «Странствующие Куклы господина Пэжо» и московский театр клоунады «Микос» с постановкой «Авиаторы». В ЦПКиО выступили: пермский театр кукол «Туки-Луки», Нижнетагильский театр кукол, театр-игра «Кукушка» из Черноисточинска. Екатеринбургские театры на фестивале представили: Коляда-театр, «Игра», «Верона», «Желтый квадрат», «Три апельсина», Екатеринбургский театр кукол, мим-группа «Мимолеты», перформанс-шоу «Гулливер», арт-дуэт Zazoo.

Напомним, в августе в Екатеринбурге пройдут юбилейные мероприятия в честь 300-летия города.

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Валерия Ковалева