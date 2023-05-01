Бой Фабио Мальдонадо и Ивана Емельяненко отменен

Планировавшийся на 26 мая бой по правилам смешанных единоборств (ММА) между бразильцем Фабио Мальдонадо и россиянином Иваном Емельяненко отменен. Об этом сам Мальдонадо сообщил ТАСС, причины отмены неизвестны.

«Я дал согласие на бой, мы обо всем договорились. Но потом все отменилось. Не знаю почему»,— рассказал бразильский боец. Емельяненко пока никак не комментировал отмену боя.

35-летний Иван Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. Фабио Мальдонадо 43 года, на его счету 28 побед и 17 поражений в ММА. В 2016 году он провел бой с Федором Емельяненко и проиграл по решению судей.

Лаура Кеффер