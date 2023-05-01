Скоростные суда «Валдай 45Р» начали навигацию в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде началась навигация судов на подводных крыльях «Валдай-45Р». Сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Пока запушено два маршрута - по Нижнему Новгороду и до Шуховской башни. Остальные маршруты будут запускаться по мере спада уровня воды в Волге и Оке. «В этом году планируем запустить нижегородские суда на подводных крыльях в Дзержинск, Васильсурск и Муром (Владимирская область)»,- напомнил губернатор.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году «Валдаи» курсировали из Нижнего Новгорода по 14 маршрутам и перевезли 68,3 тыс. человек. В 2023 году областные власти планируют также запустить на Волгу 120-местное скоростное судно «Метеор», оно должно начать работу на регулярных пассажирских маршрутах из Нижнего Новгорода в Казань, Кострому и Ярославль.

Андрей Репин