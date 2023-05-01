Актер из Улан-Удэ, вскрывший вены во время спектакля, уехал из России

Актер Артур Шувалов, который в конце марта порезал себе вены на сцене во время поклона после спектакля в Улан-Удэ, эмигрировал из России. Сейчас он находится в «третьей стране», рассказал SOTA сам актер. В России ему грозила принудительная госпитализация в психиатрическую больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Шувалов

Фото: grdt.ru Артур Шувалов

Фото: grdt.ru

Господин Шувалов работал в Драматическом театра имени Бестужева. Он говорил, что порезал вены в знак протеста против плохого отношения к нему руководства театра из-за его антивоенной позиции. По словам актера, пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев еще год назад предлагал ему поддержать военную операцию на Украине «в обмен на благополучную карьеру». После отказа актеру перестали давать спектакли. Кроме того, он утверждает, что за ним следили — в частности, он заметил «аномально выросший» трафик «ВКонтакте» и перебои с интернетом.

Как утверждает Артур Шувалов, решение об отправке его в психиатрическую больницу приняли после встречи главы Бурятии Алексея Цыденова с министром культуры республики 6 апреля. По словам актера, глава Бурятии также «хотел бы избавиться» и от худрука театра Вячеслава Дьяченко, но не может это сделать из-за прописанных в контракте худрука высоких отступных.

Артур Шувалов попытался покончить с собой 29 марта после спектакля «Театр. Изнанка», который был поставлен бывшим худруком труппы Сергеем Левицким. Его уволили в марте 2022 года, а на его место Минкульт Бурятии назначил господина Дьяченко. После смены худрука в труппе начался конфликт, так как актеры требовали вернуть господина Левицкого. Новый худрук в одном из интервью назвал актеров «представителями древнейшей профессии» и сказал, что намерен ставить спектакли «попроще и попонятнее обычным людям».

Лаура Кеффер