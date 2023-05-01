В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после пропажи двух человек на трассе М-4 «Дон»

Два человека пропали без вести на трассе М-4 «Дон». По факту произошедшего возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений или по найму). Об этом сообщила пресс-служба Следсвенного управления СКР по Краснодарскому краю.

По информации следствия, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали 28 апреля. Они выехали из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск на автомобиле Hyundai с госномером «У 002 УМ 93». Проезжая участок М-4 «Дон» рядом со станицей Березанской Выселковского района Краснодарского края они пропали без вести.

На данный момент местные следователи при поддержке уголовного розыска управления МВД Россия по Краснодарскому краю проводят следственные действия и оперативные мероприятия для поиска пропавших.

Накануне об их пропаже сообщил Telegram-канал Mash. По информации проекта, они возвращались домой после мероприятия, где были аниматорами. По дороге у них пробило колесо. Они решили обратиться за помощью к группе молодых людей на трассе, у которых была аналогичная проблема. После их никто не видел, утверждает Telegram-канал.

Олеся Павленко