FT: Германия собирается заново открыть шахты, чтобы сократить зависимость от импорта полезных ископаемых

В Германии начали «распечатывать» ранее закрытые шахты, чтобы сократить зависимость от импорта самых важных полезных ископаемых. Некоторые из шахт закрыты десятки лет и требуют серьезной реконструкции. Об этом сообщила британская газета The Financial Times (FT).

Среди шахт, которые планируют открыть заново, — Kfersteige на окраине Шварцвальда на юго-западе Германии с залежами плавикового шпата. Ее закрыли 27 лет назад. За это время туннели оказались затоплены паводковыми водами. По оценкам, к 2029 году шахта сможет производить до 100 тыс. тонн в год, что покроет 40% потребностей Германии в минерале.

Новым владелецем шахты стала Deutsche Flussspat. «Если мы действительно хотим совершить революцию в транспорте и в добыче ресурсов, необходимых для нее, обойти этот проект невозможно. Мы уже почти готовы возобновить работу», — сказал в разговоре с изданием исполнительный директор компании Саймон Боденштайнер.

Власти Германии также планируют разрабатывать большое месторождение лития на немецко-чешской границе в Саксонии, проектом будет заниматься лондонская Zinnwald Lithium. Компания Vulcan Energy Resources собирается производить литий из термальной воды в Оберрайнграбене, рядом с Карлсруэ на юго-западе Германии.

По информации FT, в Евросоюзе также работают над «Законом о критическом сырье». Ожидается, что он сократит нормативные барьеры для горнодобывающих компаний, а также установит квоты на внутреннее производство полезных ископаемых.

FT отмечает, что плавиковый шпат используют в производстве электроавтомобилей. Например, около 10 кг минерала требуется для каждой батареи Volkswagen ID.4. По информации газеты, Германия закупает его в больших объемах из Мексики. Как пишет FT, к 2030 году спрос на него может вырасти с 755 тыс. тонн до 1,1 млн тонн в год.

Олеся Павленко