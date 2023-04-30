«Сочи» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

Футболисты «Сочи» победили московское «Торпедо» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Сочи встреча завершилась со счетом 3:1.
Фото: ФК «Сочи»
Голы забили: Жоаозиньо (7), Кравцов (45), Заика (74) — Каймаков (79).
В турнирной таблице «Сочи» с 34 очками занимает 9-е место. «Торпедо» с 13 очками располагается на последней, 16-й позиции.
В следующем туре «Сочи» в гостях встретится со столичным «Локомотивом» 8 мая. «Торпедо» в домашнем матче сыграет с грозненским «Ахматом» 6 мая.