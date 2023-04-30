Главный тренер ярославского «Шинника» Евсеев покинул пост

Вадим Евсеев покинул пост главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник» по соглашению сторон. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Воецкий, ранее занимавший должность его помощника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Евсеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Вадим Евсеев

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Контракт прекращен по соглашению сторон. Благодарю Вадима Валентиновича за работу. Под его началом наша команда вернулась в Футбольную национальную лигу, стала победителем первенства ФНЛ-2 в своей группе и сейчас держится в середине турнирной таблицы Первой лиги»,— написал Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Вадим Евсеев был назначен главным тренером «Шинника» в июне 2021 года. Контракт заключался на два года. Тренерская карьера Евсеева началась в 2013-м, за это время он работал в клубах «Текстильщик», «Амкар», «Уфа». Из последнего он был уволен в 2020 году за неудовлетворительные результаты.

«Шинник» занимает 10-е место в таблице Первой лиги с 37 очками. Команда не одержала ни одной победы в последних пяти матчах.

Лусине Баласян