ТАСС: поезд насмерть сбил пьяного мужчину в тоннеле столичного метро

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ушел в тоннель на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии московского метрополитена. Мужчину насмерть сбил поезд. Об этом агентству ТАСС сообщили в экстренных службах.

«На станции метро "Новокузнецкая" пьяный пассажир ушел в тоннель, где попал под поезд. В результате полученных травм он умер»,— сообщил агентству собеседник.

Вчера вечером, 29 апреля, в 22:15 департамент транспорта Москвы сообщил об увеличении интервалов поездов на Замоскворецкой линии метро из-за человека на путях. Около 23:00 движение было восстановлено в соответствии с графиком.

Анастасия Ларина