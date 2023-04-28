«Динамо» проиграло «Факелу» в матче, приуроченном к столетию клуба

Столичное «Динамо» уступило воронежскому «Факелу» в 25-м туре российской Премьер-лиги. Матч завершился при счете 0:2, дублем отметился Георгий Гогнадзе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игра была приурочена к столетию столичного клуба. Игроки «Динамо» вышли на игру в ретроформе с золотой буквой «Д» на груди. Для болельщиков подготовили праздничную программу.

У «Динамо» — одна победа в шести последних играх. Москвичи идут шестыми в турнирной таблице: после 25 матчей у команды 39 очков. «Факел» занимает 14-е место и имеет в запасе 21 очко.

Григорий Лейба