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Коммерсантъ FM
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«Динамо» проиграло «Факелу» в матче, приуроченном к столетию клуба

Столичное «Динамо» уступило воронежскому «Факелу» в 25-м туре российской Премьер-лиги. Матч завершился при счете 0:2, дублем отметился Георгий Гогнадзе.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Игра была приурочена к столетию столичного клуба. Игроки «Динамо» вышли на игру в ретроформе с золотой буквой «Д» на груди. Для болельщиков подготовили праздничную программу.

У «Динамо» — одна победа в шести последних играх. Москвичи идут шестыми в турнирной таблице: после 25 матчей у команды 39 очков. «Факел» занимает 14-е место и имеет в запасе 21 очко.

Григорий Лейба

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