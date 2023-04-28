В Кирове на строящуюся школу рухнул башенный кран, погиб человек

В Кирове на стройплощадке школы в Зубаревском лесу упал кран. Инцидент произошел в пятницу, 28 апреля. Крановщик погиб. Возбуждено уголовное дело.

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«Сегодня, 28 апреля, в 16:12 на стройплощадке по строительству школы по адресу Воровского, 126 произошел сход башенного крана с подкрановых путей. К сожалению, в результате аварии погиб крановщик»,— сообщил главный инженер подрядчика строительства СК «Монолит» Роман Софронов.

Кран принадлежит подрядчику из Перми «Управление механизацией», в которой работал погибший крановщик. Компания, по данным «Монолита», оказывает грузоподъемные услуги при строительстве школы. Компания также отвечает за технику безопасности, работоспособность башенного крана и за охрану труда.

«СК "Монолит" принял все меры для локализации последствий инцидента. Оперативные службы оповещены, в причинах произошедшего разберутся компетентные органы»,— подчеркнул Софронов.

Как сообщило региональное управление СКР, по этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства и причины падения крана, сообщили в ведомстве.

Школу на 1,5 тыс. учащихся с бассейном и физкультурно-оздоровительным комплексом за более чем 1,2 млрд руб. по контракту планировалось сдать в июле 2023 года. Сейчас ожидаемые сроки сдачи — 15 декабря 2023-го.

Ирина Александрова, Киров