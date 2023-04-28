Нижегородский экс-министр Наталья Исаева признала вину во взятке стройматериалами

Бывшего министра социальной политики Нижегородской области Наталью Исаеву обвинили в получении взятки на сумму свыше 1,4 млн руб. По данным регионального следственного управления СК РФ, с августа 2022 по апрель 2023 года она получала стройматериалы для строительства своего личного дома от директора детского дома в обмен на «общее покровительство по службе». Также ей был сделан ремонт в квартире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Наталья Исаева была задержана и сразу уволена с занимаемой в областном правительстве должности. По сообщению следственных органов, она признала свою вину по предъявленному обвинению и была помещена под домашний арест.

Иван Сергеев