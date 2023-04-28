Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:50

В Березниках и Чердынском округе ограничат продажу алкоголя

В Березниковском и Чердынском округах ограничат розничную продажу алкогольных напитков во время праздников. Это следует из постановления правительства Пермского края, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как указано в документе, запрет на продажу алкоголя будет действовать в Березниках во время Дня города 24 июня и Дня молодежи 1 июля. В селе Серегово Чердынского округа алкоголем нельзя будет торговать 22 июля, в день проведения эколандшафтного фестиваля «Зов Пармы».

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...