Уволился управделами администрации Томской области, в отношении которого возбуждено уголовное дело

Анатолий Иванов, занимавший пост управделами администрации Томской области, уволился по собственному желанию. «Сегодня его последний рабочий день», — сообщили в пресс-службе обладминистрации. По данным редакции, должность управделами быть вовсе сокращена из-за передачи большинства полномочий руководителю аппарата - заместителю губернатора Наталье Киселевой.

В середине октября 2022 года УМВД по Томской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении чиновника о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ) По версии следствия, с апреля 202-го по май 2022 года управделами якобы направлял за своей подписью официальные письма о выделении вертолета руководителю одной из организаций. Транспорт предоставлялся под видом служебных поездок сотрудников администрации области, при этом, считают правоохранители, чиновник достоверно знал, что перелеты руководителем организации совершаются в личных целях. Ущерб следствие оценило в 4 млн руб.

Чиновника поместили под домашний арест, в дальнейшем Анатолию Иванову изменили меру пресечения на запрет определенных действий. 8 ноября он вернулся на работу.

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Илья Николаев