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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 67 лет губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову

Александр Беглов

Александр Беглов

Фото: пресс-служба президента РФ

Александр Беглов

Фото: пресс-служба президента РФ

Его поздравляет министр просвещения Сергей Кравцов:

— Уважаемый Александр Дмитриевич! Поздравляю Вас с Днем рождения! Вы отвечаете за развитие прекрасного города нашей страны. Много делаете, чтобы сохранить уникальное культурное наследие Санкт-Петербурга, чтобы город становился еще более комфортным для жизни, чтобы молодое поколение воспитывалось на наших традициях и гордилось историей Отечества. За годы Вашего руководства построены десятки школ и более ста детских садов. Город активно поддерживает одаренных детей. Уделяется особое внимание профориентации школьников и развитию среднего профессионального образования. Укреплять систему образования и престиж учителя — государственный приоритет, который требует нашей совместной работы. Особенно это важно в Год педагога и наставника. Желаю Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья и благополучия!

Сегодня исполняется 59 лет главному раввину России Берлу Лазару

Берл Лазар

Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Берл Лазар

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Его поздравляет вице-президент Российского еврейского конгресса, президент благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев:

— Уважаемый рав Берл Лазар, хочу поздравить Вас с 59-летием. Это очень важный день для еврейской общины России, и все мы рады, что именно Вы возглавляете ее. Ваша работа по сохранению нашей культуры и традиций неоценима. Все мы чрезвычайно ценим Ваше уважительное отношение ко всем членам общины и желание помочь каждому, кто обращается к Вам за помощью. Ваша сильная личность и умение найти компромиссы делают Вас незаменимым лидером российского еврейства. В Ваш день рождения желаю Вам здоровья, благополучия и бесконечной энергии для продолжения Вашей столь важной работы по руководству нашей общиной. Желаю Вам мира, счастья и успехов во всех начинаниях. Мазл тов! До 120!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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