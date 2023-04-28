Сербские СМИ: Александр Вучич был экстренно госпитализирован

Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали. Об этом сообщил сербский портал b92 со ссылкой на источник. Официально информацию пока не подтверждали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP Александр Вучич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Ранее информация о госпитализации Александра Вучича появилась в оппозиционном сегменте сербского Twitter. Кроме того сын президента Данило Вучич написал в соцсетях: «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров». Источник b92 подтвердил информацию о госпитализации, но не уточнил причины и состояние здоровья господина Вучича. При этом информацию о госпитализации в Военно-медицинскую академию в Белграде источник опроверг.

В 2019 году сербский президент уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.

Олеся Павленко