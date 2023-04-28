Сербские СМИ: Александр Вучич был экстренно госпитализирован

Президента Сербии Александра Вучича экстренно госпитализировали. Об этом сообщил сербский портал b92 со ссылкой на источник. Официально информацию пока не подтверждали.
Александр Вучич
Фото: Darko Vojinovic / AP
Ранее информация о госпитализации Александра Вучича появилась в оппозиционном сегменте сербского Twitter. Кроме того сын президента Данило Вучич написал в соцсетях: «Папа, я хочу, чтобы ты был жив и здоров». Источник b92 подтвердил информацию о госпитализации, но не уточнил причины и состояние здоровья господина Вучича. При этом информацию о госпитализации в Военно-медицинскую академию в Белграде источник опроверг.
В 2019 году сербский президент уже попадал в больницу из-за сердечно-сосудистого заболевания.