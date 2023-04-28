Из свежей почты

Максим Кравченя, полтора года, детский церебральный паралич, требуется лечение. 149 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калининград» соберут 22 тыс. руб.

Роды у меня были тяжелыми, сын сильно пострадал. Он отставал в развитии, к году даже перевернуться не мог. Врачи диагностировали ДЦП, поражение центральной нервной системы. Признали инвалидом. Мы прошли лечение в реабилитационном центре в Москве, потом в Калининграде. Результат есть! Недавно я узнала о том, что детей с ДЦП успешно лечат в московском Институте медтехнологий (ИМТ). Мечтаем попасть туда, но оплатить счет не в состоянии. Пожалуйста, помогите! Елена Кравченя, Калининградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику необходимо восстановительное лечение. Оно будет направлено на снижение мышечного тонуса, укрепление мышц, развитие моторных навыков, мелкой моторики, речи».

Максим Головань, 15 лет, врожденная расщелина альвеолярного отростка, рубцовая деформация губы и нёба, требуется ортодонтическое лечение. 147 550 руб.

Внимание! Цена лечения 396 550 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 230 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 19 тыс. руб.

Максим родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка, первую операцию перенес в полгода. Ему поэтапно закрывали расщелины, восстанавливали функции дыхания, жевания, глотания. Занятия с логопедом-дефектологом продолжаются до сих пор. Ортодонтическое лечение и костную пластику альвеолярного отростка оплачивал Русфонд. Спасибо вам огромное за помощь! Сейчас Максима готовят к операции на челюстях. Лечение нужно продолжать, но оплату нам не осилить. И мы вновь просим о помощи! Ольга Головань, Омская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Максиму надо нормализовать контакты между зубами верхней и нижней челюстей и подготовить его к ортогнатической операции после завершения роста лицевого скелета».

Сева Кононов, 4 года, врожденная деформация правой стопы, требуется хирургическое лечение. 149 679 руб.

Внимание! Цена лечения 184 679 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 10 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Удмуртия» соберут 25 тыс. руб.

Сева родился с подогнутой внутрь правой стопой. Мы сразу обратились к ортопеду, сыну гипсовали ножку, затем он носил ортопедическую обувь. Стопа выпрямилась, но осенью прошлого года снова стала подворачиваться. Мы консультировались у нескольких ортопедов, и все они говорили, что Севе требуется операция, причем как можно скорее. Я узнала, что такие операции успешно проводят в ярославской клинике «Константа». Севу берут туда на лечение, но оно нам не по карману. Помогите! Наталья Кононова, Удмуртия

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Мы планируем провести ребенку курс этапных гипсований по методу Понсети и хирургическое лечение. В результате стопа выправится, и Сева сможет нормально ходить».

Абдулло Сабуров, 14 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция, требуется окклюдер. 171 502 руб.

Внимание! Цена окклюдера 221 502 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 50 тыс. руб.

Сын с рождения часто болел, при плаче у него синели губы, а при высокой температуре случались судороги. Когда Абдулло было четыре года, а его братишке два, жена ушла, с тех пор я один воспитываю сыновей. В 12 лет у Абдулло обнаружили порок сердца — дефект межпредсердной перегородки. Сын ослаб, жалуется на головные боли и сильное сердцебиение, у него немеют руки. Врачи говорят, что нужна операция и ее можно провести щадяще — закрыть дефект окклюдером. Операцию проведут по полису ОМС, а вот окклюдер надо оплатить. Помогите! Умарбек Сабуров, Московская область

Сердечно-сосудистый хирург Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М. Ф. Владимирского Евгений Ефремов (Москва): «С учетом анатомии порока мальчику требуется операция по закрытию дефекта, мы проведем ее эндоваскулярно. После щадящего вмешательства Абдулло быстро восстановится и сможет вести активный образ жизни».

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