Армия Судана сообщила о продлении перемирия на 72 часа

Вооруженные силы Судана согласились продлить перемирие на дополнительные 72 часа. Как сообщила армия в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), решение принято благодаря содействию со стороны Саудовской Аравии и США.

Перемирие продлено с целью «создания подходящих условий для процесса эвакуации иностранцев из различных стран» и гуманитарной помощи гражданам Судана.

15 апреля начались столкновения между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (СБР; спецназ). В рамках перехода Судана к гражданскому правлению СБР должны были интегрироваться в регулярную армию. Между сторонами возникли противоречия, в том числе по вопросу о том, кто будет руководить процессом.

По данным Министерства здравоохранения Судана, в результате боестолкновений погибли 600 человек. ВОЗ 25 апреля сообщал, что число погибших возросло до 459 человек, а пострадавших — 4072. О перемирии на 72 часа стороны договорились 25 апреля.

Об эвакуации иностранцев из Судана — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Лусине Баласян