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Генерала Сергея Киселя допросили по делу о незаконной свалке в Сормово

В Нижегородском военном гарнизонном суде допросили генерал-лейтенанта Сергея Киселя в качестве свидетеля по уголовному делу об организации в 2019 году незаконной свалки за забором 96-й отдельной бригады разведки, расквартированной в Сормовском районе. Ранее генерал Кисель командовал 1-й танковой армией, но в ходе военной спецоперации на Украине его перевели начальником штаба российской группировки войск в Сирии.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в организации незаконной свалки военное следствие обвинило командира разведбригады Валерия Вдовиченко. Полковник вину не признал. Он рассказал, что пытался противодействовать массовому завозу мусора и дал показания на Сергея Киселя, сообщив, что командующий 1-й танковой армией устно ставил ему задачу «решить вопрос» коммерсанта Александра Ерохина, который, в свою очередь, попросил комбрига разрешить завозить мусор к бригаде.

Допрошенный по видеоконференцсвязи генерал отрицал свою причастность к каким-либо коммерческим отношениям, связанным с появлением незаконной свалки. Он рассказал, что узнал о ней только после возбуждения уголовного дела в отношении полковника Вдовиченко, и тот не докладывал ему о завозе мусора на земли Минобороны. Однако Сергей Кисель признал свое знакомство с Александром Ерохиным, рассказав, что они вместе ходили на охоту. Бывший командующий также не смог объяснить суду, как на территории разведбригады оказалась техника из других войсковых частей армии – путеукладчик БАТ-2, который разравнивал кучи мусора, и КаМАЗ с манипулятором, на котором военнослужащие привезли вагон-бытовку для работников свалки. По показаниям Сергея Киселя, предоставить спецтехнику командиру бригады могли только по его письменному запросу в службу инженерных войск армии.

Такового запроса в материалах уголовного дела нет, а защита полковника Вдовиченко ранее неоднократно пыталась найти бумажный след в перемещениях техники. Следствие не установило, на каких основаниях она прибывала в бригаду, рассказал «Ъ-Приволжье» адвокат обвиняемого Араик Абрамян. Поэтому после допроса свидетеля защита намерена снова ходатайствовать об истребовании журналов и документов, регламентировавших выезд путеукладчика и КаМАЗа из инженерно-саперных частей. Ранее суд аналогичные ходатайства отклонил.

Иван Сергеев

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