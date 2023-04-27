Экипаж судна с тремя россиянами, пропавшего в Красном море после нападения, вышел на связь

Моряки, следовавшие на пропавшем судне 30 minutes, вышли на связь. Среди них трое россиян. Как сообщила ТАСС жена капитана пропавшего судна Надежда Расина, на экипаж совершили нападение после выхода из порта в Саудовской Аравии.

«На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи, эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь, и мы знаем, что все хорошо»,— рассказала Надежда Расина.

Владелец яхты 30 minutes Дмитрий Чугуевский сообщил ТАСС, что экипаж сошел на берег в порту Джибути. Моряки отправляются в гостиницу, где их ждет российский консул. У экипажа возьмут показания о нападении.

По словам господина Чугуевского, cудно подверглось нападению в нейтральных водах между саудовским островом Румейн и йеменским архипелагом Ханиш, расположенным в 170 км к северу от Баб-эль-Мандебского пролива. Об открывших огонь пока ничего неизвестно.

Прогулочное судно вышло из порта Саудовской Аравии с 17 на 18 апреля, а 19 апреля ожидалось его прибытие в Джибути. 23 апреля Надежда Расина сообщила, что экипаж не прибыл в порт в назначенное время и перестал выходить на связь. В береговую охрану Саудовской Аравии тогда поступила информация, что члены экипажа — трое россиян и один гражданин Египта — были взяты в плен пиратами.

Лусине Баласян