Росрыболовство: летом в Сочи ограничений на ловлю мидий не будет

Летом 2023 года ограничений и запретов на ловлю мидий в Сочи и во всей акватории Черного моря не будет, в том числе в период нереста. Как объяснили «РИА Новости» в Росрыболовстве, в этом году мидий достаточно, поэтому сезон ловли будет проходить с июня и до февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Росрыболовства Фото: Пресс-служба Росрыболовства

«Ограничений на ловлю мидий нет в этом году, квоты на промысел нет. Любительское рыболовство допустимо круглый год, в неограниченном количестве»,— сообщили в Росрыболовстве.

Летом 2022 года, как писали СМИ, пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю запретило добывать мидии и креветки. В Росрыболовстве такое решение связывают с активной миграцией мидий в прошлом году.

Мидии обитают в морских зонах разных районов Сочи. Этот морской деликатес очень популярен на территории курорта. Летом там часто устраивают фестивали мидий.

Татьяна Ручкина

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