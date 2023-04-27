В Нижнем Новгороде объявили победителей деловой премии «Коммерсантъ года»

Шестая церемония вручения премии «Коммерсантъ года», организованная редакцией «Ъ-Приволжье», состоялась 26 апреля в клубе Premio. В 10 номинациях участвовали 23 компании.
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
Премия вручается крупнейшим в своих отраслях инвесторам, которые вкладывали средства в развитие бизнеса в Нижегородской области. Шорт-лист премии был сформирован на основе открытых данных компаний и органов власти, с учетом публикаций, которые выходили в газете и на сайте «Ъ-Приволжье» в 2021-2022 годах.
В номинации «За РАЦИОНальные инвестиции» на премию претендовали ООО «Латкин», холдинги «Шахунское молоко» и «Русское поле». Победителем стал агрохолдинг «Шахунское молоко», вложивший более 2 млрд рублей в увеличение объемов производства Нижегородского молочного завода №1. С выходом завода на полную мощность объем переработки молока возрастет с 35 до 300 тонн в сутки, а ассортимент молочной продукции — на 55 позиций.
Награду из рук руководителя профильного комитета законодательного собрания Нижегородской области агропромышленного комплекса Игоря Тюрина (справа) и заместителя главного редактора «Ъ-Приволжье» Андрея Репина (слева) получил директор департамента финансов и экономики УК «Шахунское молоко» Кирилл Орлов (по центру)
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
В номинации «За КОМПЛЕКСный подход» участвовали строительные компании «Столица Нижний», ННДК и «Каркас-Монолит». Победу одержала «Столица Нижний», которая в 2022 году ввела миллионный квадратный метр в Нижнем Новгороде, построив за год более 130 тыс. кв. м жилья. По оценке Единого ресурса застройщиков, жилой комплекс «Новая Кузнечиха» вошел в тройку лучших российских проектов масштабной застройки свободных территорий.
Статуэтку победителя заместителю генерального директора ГК «Столица Нижний» Борису Замскому (слева) вручил и.о. главного редактора «Ъ-Приволжье» Роман Кряжев (справа)
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
За победу в номинации «За инновации и развитие» боролись бумкомбинат «Волга», производитель трамваев «Нижэкотранс» и компания GeoSM, выпускающая геотекстиль. Премию получил комбинат «Волга». С 2019 года компания реализует масштабную инвестиционную программу: запущено производство термомеханической массы, идет модернизация бумагоделательных машин, строится новая макулатурная линия, развиваются собственные участки лесозаготовки. В результате комбинат планирует на 40% увеличить производство тарных бумаг.
Награду финансовому директору АО «Волга» Сергею Ломакину (в центре) вручили генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко (слева) и корреспондент «Ъ-Приволжье» Елена Ковалева
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
«За КАДРовый голос» — номинация, в которой редакция оценивала инициативы компаний по привлечению персонала и мотивации сотрудников. На победу претендовали судостроительный завод «Красное Сормово», холдинг «Русполимет» и академия «Росатома» «Маяк». Победил завод «Красное Сормово», который инициировал создание в Нижнем Новгороде образовательно-судостроительного кластера. Кроме самого предприятия в него вошли девять школ района, профильные вузы и техникумы, а также учреждения дополнительного образования. Для российского судостроения это один из первых подобных проектов, призванный привлечь молодежь на производство.
Награду заместителю генерального директора по персоналу Андрею Панькову вручила digital-редактор «Ъ-Приволжье» Анастасия Еремина
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
В номинации «За стойкость» участвовали ГК «Электроника», «НБД-Банк» и «Нижегородская Фитнес Группа». Премию получил «НБД-Банк» — это крупнейший региональный банк в Нижегородской области. В непростых экономических условиях банк с 30-летней историей сохранил самостоятельность, устойчивость и доверие клиентов, нарастив объемы поддержки среднего и малого бизнеса.
Статуэтку победителя председателю правления «НБД-Банка» Александру Шаронову (справа) вручили министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов (в центре) и исполнительный директор «Коммерсанта» в Нижнем Новгороде Светлана Башмакова
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
На премию «За культурный подход» были номинированы студия Dreamlaser, филиал АО «Российские железные дороги» Горьковская железная дорога и Объединенная металлургическая компания (ОМК). Награда досталась ОМК, которая системно поддерживает современное искусство и проекты комфортной городской среды в Выксе и Нижнем Новгороде. На ее выксунском заводе работает каждый четвертый житель города, поэтому к развитию Выксы ОМК подходит комплексно: совместно с муниципалитетом обновляет социальную инфраструктуру, строит дома для сотрудников, создает общественные пространства для всех горожан, привлекая лучшие в России архитектурные бюро, поддерживает местные НКО и соцпредпринимателей, проводит фестиваль новой культуры «Выкса-фест».
Статуэтку директору по бренду, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ОМК Марии Курносовой (на снимке) вручили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и шеф-редактор тематических приложений и спецпроектов «Ъ-Приволжье» Татьяна Салахетдинова
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
В главной номинации «Коммерсантъ года» претендентами на победу были Горьковский автозавод (ГАЗ), компании «Нижфарм» и СИБУР. Победил ГАЗ, в условиях пандемии и санкций запустивший производство коммерческих автомобилей нового семейства: грузовиков «Газель NN» и «Соболь NN». Таким образом начался переход отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления. Для решения перспективных задач автомобилестроения ГАЗ начал подготовку специалистов в собственной «Академии IT».
Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков (справа) и главный редактор «Ъ-Приволжье» Александра Викулова вручили награду управляющему директору Горьковского автозавода Андрею Софонову (слева)
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
Победителем в номинации «Выбор зала» по результатам голосования на сайте «Ъ-Приволжье» стала «Нижегородская Фитнес Группа», за которую проголосовали более 4 тыс. читателей.
Специальный приз генеральному директору НФГ Елене Фадеевой (слева) вручила директор по рекламе «Ъ-Приволжье» Надежда Ласенко (справа)
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
Кроме того, генеральный партнер премии — компания «Ростелеком» — учредила специальную номинацию «За внедрение новых технологий».
Вице-президент – директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров (справа) вручил статуэтку генеральному директору ГК «Меридиан» Кириллу Грачев (слева)
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ
Крупное агропредприятие на юге региона входит в группу компаний «Меридиан», выращивает зерновые культуры, разводит племенной рогатый скот и производит молоко. С помощью компании «Ростелеком» аграрии внедрили в повседневную деятельность хозяйства современные технологические решения, превзойдя по уровню цифровизации многих коллег из сельскохозяйственной отрасли. На своих фермах и угодьях в Ардатовском районе «Меридиан-Голяткино» организовало масштабное «облачное» видеонаблюдение с функцией видеоаналитики, подключив высокоскоростной интернет на скорости до 50 Мб/сек.
Специальную премию «За стратегию и тактику» вручил и стратегический партнер мероприятия — аудиторско-консалтинговая компания Kept.
Руководитель Приволжского регионального центра Kept Андрей Гричук (справа) наградил директора по GR «Волжское пароходство» Рустема Галеева (слева)
Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ