В Нижнем Новгороде объявили победителей деловой премии «Коммерсантъ года»

Шестая церемония вручения премии «Коммерсантъ года», организованная редакцией «Ъ-Приволжье», состоялась 26 апреля в клубе Premio. В 10 номинациях участвовали 23 компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Премия вручается крупнейшим в своих отраслях инвесторам, которые вкладывали средства в развитие бизнеса в Нижегородской области. Шорт-лист премии был сформирован на основе открытых данных компаний и органов власти, с учетом публикаций, которые выходили в газете и на сайте «Ъ-Приволжье» в 2021-2022 годах.

В номинации «За РАЦИОНальные инвестиции» на премию претендовали ООО «Латкин», холдинги «Шахунское молоко» и «Русское поле». Победителем стал агрохолдинг «Шахунское молоко», вложивший более 2 млрд рублей в увеличение объемов производства Нижегородского молочного завода №1. С выходом завода на полную мощность объем переработки молока возрастет с 35 до 300 тонн в сутки, а ассортимент молочной продукции — на 55 позиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Награду из рук руководителя профильного комитета законодательного собрания Нижегородской области агропромышленного комплекса Игоря Тюрина (справа) и заместителя главного редактора «Ъ-Приволжье» Андрея Репина (слева) получил директор департамента финансов и экономики УК «Шахунское молоко» Кирилл Орлов (по центру)

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Награду из рук руководителя профильного комитета законодательного собрания Нижегородской области агропромышленного комплекса Игоря Тюрина (справа) и заместителя главного редактора «Ъ-Приволжье» Андрея Репина (слева) получил директор департамента финансов и экономики УК «Шахунское молоко» Кирилл Орлов (по центру)

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В номинации «За КОМПЛЕКСный подход» участвовали строительные компании «Столица Нижний», ННДК и «Каркас-Монолит». Победу одержала «Столица Нижний», которая в 2022 году ввела миллионный квадратный метр в Нижнем Новгороде, построив за год более 130 тыс. кв. м жилья. По оценке Единого ресурса застройщиков, жилой комплекс «Новая Кузнечиха» вошел в тройку лучших российских проектов масштабной застройки свободных территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуэтку победителя заместителю генерального директора ГК «Столица Нижний» Борису Замскому (слева) вручил и.о. главного редактора «Ъ-Приволжье» Роман Кряжев (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Статуэтку победителя заместителю генерального директора ГК «Столица Нижний» Борису Замскому (слева) вручил и.о. главного редактора «Ъ-Приволжье» Роман Кряжев (справа)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

За победу в номинации «За инновации и развитие» боролись бумкомбинат «Волга», производитель трамваев «Нижэкотранс» и компания GeoSM, выпускающая геотекстиль. Премию получил комбинат «Волга». С 2019 года компания реализует масштабную инвестиционную программу: запущено производство термомеханической массы, идет модернизация бумагоделательных машин, строится новая макулатурная линия, развиваются собственные участки лесозаготовки. В результате комбинат планирует на 40% увеличить производство тарных бумаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Награду финансовому директору АО «Волга» Сергею Ломакину (в центре) вручили генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко (слева) и корреспондент «Ъ-Приволжье» Елена Ковалева

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Награду финансовому директору АО «Волга» Сергею Ломакину (в центре) вручили генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко (слева) и корреспондент «Ъ-Приволжье» Елена Ковалева

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

«За КАДРовый голос» — номинация, в которой редакция оценивала инициативы компаний по привлечению персонала и мотивации сотрудников. На победу претендовали судостроительный завод «Красное Сормово», холдинг «Русполимет» и академия «Росатома» «Маяк». Победил завод «Красное Сормово», который инициировал создание в Нижнем Новгороде образовательно-судостроительного кластера. Кроме самого предприятия в него вошли девять школ района, профильные вузы и техникумы, а также учреждения дополнительного образования. Для российского судостроения это один из первых подобных проектов, призванный привлечь молодежь на производство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Награду заместителю генерального директора по персоналу Андрею Панькову вручила digital-редактор «Ъ-Приволжье» Анастасия Еремина

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Награду заместителю генерального директора по персоналу Андрею Панькову вручила digital-редактор «Ъ-Приволжье» Анастасия Еремина

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В номинации «За стойкость» участвовали ГК «Электроника», «НБД-Банк» и «Нижегородская Фитнес Группа». Премию получил «НБД-Банк» — это крупнейший региональный банк в Нижегородской области. В непростых экономических условиях банк с 30-летней историей сохранил самостоятельность, устойчивость и доверие клиентов, нарастив объемы поддержки среднего и малого бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуэтку победителя председателю правления «НБД-Банка» Александру Шаронову (справа) вручили министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов (в центре) и исполнительный директор «Коммерсанта» в Нижнем Новгороде Светлана Башмакова

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Статуэтку победителя председателю правления «НБД-Банка» Александру Шаронову (справа) вручили министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов (в центре) и исполнительный директор «Коммерсанта» в Нижнем Новгороде Светлана Башмакова

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

На премию «За культурный подход» были номинированы студия Dreamlaser, филиал АО «Российские железные дороги» Горьковская железная дорога и Объединенная металлургическая компания (ОМК). Награда досталась ОМК, которая системно поддерживает современное искусство и проекты комфортной городской среды в Выксе и Нижнем Новгороде. На ее выксунском заводе работает каждый четвертый житель города, поэтому к развитию Выксы ОМК подходит комплексно: совместно с муниципалитетом обновляет социальную инфраструктуру, строит дома для сотрудников, создает общественные пространства для всех горожан, привлекая лучшие в России архитектурные бюро, поддерживает местные НКО и соцпредпринимателей, проводит фестиваль новой культуры «Выкса-фест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Статуэтку директору по бренду, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ОМК Марии Курносовой (на снимке) вручили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и шеф-редактор тематических приложений и спецпроектов «Ъ-Приволжье» Татьяна Салахетдинова

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Статуэтку директору по бренду, коммуникациям и корпоративной социальной ответственности ОМК Марии Курносовой (на снимке) вручили министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и шеф-редактор тематических приложений и спецпроектов «Ъ-Приволжье» Татьяна Салахетдинова

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В главной номинации «Коммерсантъ года» претендентами на победу были Горьковский автозавод (ГАЗ), компании «Нижфарм» и СИБУР. Победил ГАЗ, в условиях пандемии и санкций запустивший производство коммерческих автомобилей нового семейства: грузовиков «Газель NN» и «Соболь NN». Таким образом начался переход отечественного коммерческого транспорта от аналоговой к цифровой модели управления. Для решения перспективных задач автомобилестроения ГАЗ начал подготовку специалистов в собственной «Академии IT».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков (справа) и главный редактор «Ъ-Приволжье» Александра Викулова вручили награду управляющему директору Горьковского автозавода Андрею Софонову (слева)

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков (справа) и главный редактор «Ъ-Приволжье» Александра Викулова вручили награду управляющему директору Горьковского автозавода Андрею Софонову (слева)

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Победителем в номинации «Выбор зала» по результатам голосования на сайте «Ъ-Приволжье» стала «Нижегородская Фитнес Группа», за которую проголосовали более 4 тыс. читателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специальный приз генеральному директору НФГ Елене Фадеевой (слева) вручила директор по рекламе «Ъ-Приволжье» Надежда Ласенко (справа)

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Специальный приз генеральному директору НФГ Елене Фадеевой (слева) вручила директор по рекламе «Ъ-Приволжье» Надежда Ласенко (справа)

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Кроме того, генеральный партнер премии — компания «Ростелеком» — учредила специальную номинацию «За внедрение новых технологий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент – директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров (справа) вручил статуэтку генеральному директору ГК «Меридиан» Кириллу Грачев (слева)

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Вице-президент – директор Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Петров (справа) вручил статуэтку генеральному директору ГК «Меридиан» Кириллу Грачев (слева)

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Крупное агропредприятие на юге региона входит в группу компаний «Меридиан», выращивает зерновые культуры, разводит племенной рогатый скот и производит молоко. С помощью компании «Ростелеком» аграрии внедрили в повседневную деятельность хозяйства современные технологические решения, превзойдя по уровню цифровизации многих коллег из сельскохозяйственной отрасли. На своих фермах и угодьях в Ардатовском районе «Меридиан-Голяткино» организовало масштабное «облачное» видеонаблюдение с функцией видеоаналитики, подключив высокоскоростной интернет на скорости до 50 Мб/сек.

Специальную премию «За стратегию и тактику» вручил и стратегический партнер мероприятия — аудиторско-консалтинговая компания Kept.