Комплекс зданий. принадлежавший издательству «Наука», продают в Новосибирске за 137 млн рублей

«Дом.РФ» выставил на торги имущественный комплекс, где ранее располагался филиал новосибирского отделения издательства «Наука». Объект включает пять зданий общей площадью 14,2 тыс. кв. м, а также земельный участок до 1 га. Начальная цена лота составляет 137,6 млн руб. Территория была застроена в 1953 году.

«Объект находится на первой линии улицы Станиславского, в районе с высокой деловой активностью, в окружении жилые дома, коммерческие объекты. Вид разрешенного использования: занимаемый производственной базой», — говорится в объявлении.

Заявки принимаются до 5 июня, торги должны состояться до 9 июня.

Изначально главным направлением в работе отделения издательства «Наука» являлось издание научных трудов учреждений СО РАН.

Филиал выпускал ежегодно от 80 до 100 названий научной литературы разных областей знаний.

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Лолита Белова