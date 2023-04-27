Для главы Троицка запросили шесть лет колонии

Гособвинение запросило шесть лет лишения свободы в колонии общего режима для главы Троицка Александра Виноградова, которого обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ), сообщают в суде.

Александр Виноградов был задержан в декабре 2020 года. Его заключили под стражу, но потом изменили меру пресечения на домашний арест. При этом глава города не покинул пост и в 2021 году вернулся к исполнению своих обязанностей, несмотря на продолжающееся расследование.

По данным следствия, в 2019 году мэр Троицка превысил полномочия, передав оборудование теплоснабжающей организации – ЗАО «Теплосервис» - в аренду другой компании, тем самым нанеся предприятию ущерб в 9 млн руб.