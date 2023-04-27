Цифры разума

В школах Пермского края продолжается внедрение цифровых технологий. В частности, учителя используют онлайн-сервисы для визуализации данных, создания интерактивных викторин и опросов, интересуются использованием соцсетей в учебном процессе. При этом современной IT-инфраструктурой обеспечены только 65,5% школ Прикамья. Эксперты отмечают, что педагоги также сталкиваются со сложностями, связанными с уходом ряда сервисов из России, а из-за загруженности им не хватает времени на изучение технологий.

В Прикамье в четвертый раз состоялся межмуниципальный цифровой форум для учителей, применяющих современные информационные технологии, «Все в DIGITAL». Как указано на сайте мероприятия, его цель — объединение и распространение опыта внедрения современных цифровых технологий в образовательный процесс, изучение инноваций, новых трендов и новейших интеллектуальных разработок для осуществления цифровой трансформации образования в регионе.

По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, в форуме очно участвовали 450 педагогов. Еще более 1 тыс. учителей и воспитателей детских садов приняли в нем участие дистанционно. Как отмечает министр, наибольший интерес у педагогов вызвали темы: использование отечественных сервисов для визуализации данных, использование соцсети «ВКонтакте» в образовательном процессе (в том числе создание образа учителя в соцсетях), а также вопросы кибербезопасности школьников.

Эксперт форума «Все в DIGITAL», доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций филологического факультета ПГНИУ Иван Печищев считает, что уровень цифровых компетенций преподавателей повысился за время пандемии COVID-19. «Многие учителя используют „Учи.ру“, „Яндекс Учебник“, „Фокс­форд“ и другие электронные образовательные платформы, на которых есть пособия по всем предметам. Преподаватели пользуются также сервисами для проведения опросов, викторин, совместной работы с документами. Эти сервисы уже не воспринимаются как инновации и стали частью регулярного учебного процесса»,— поясняет эксперт.

Депутат Законодательного собрания Пермского края, руководитель магистерской программы ПГНИУ «Цифровое государство» Сергей Исаев добавляет, что региональные учителя пользуются платформой «ЭПОС» (электронная пермская образовательная система), разработанной местными специалистами. «Этот ресурс можно использовать для снижения бюрократической нагрузки на учителей. Система обладает широким функцио­налом: цифровой конструктор урока, электронный журнал, автоматизация перерасчета шкалы оценивания работ ученика. ЭПОС может взять на себя около 50% работы учителя по подготовке к урокам и подбору материалов, около 60% — по разработке программ и тематического планирования и примерно 40% — по проверке работ учеников»,— отмечает депутат.

Вместе с тем в полной мере оценить возможности для использования информационных технологий в школах Прикамья сложно. По данным министерства информационного развития и связи Пермского края, доступом в интернет обеспечены 100% региональных школ.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, «обеспеченность школ интернетом соответствует федеральному стандарту для образовательных организаций». Стандарт Минцифры РФ предполагает, что скорость интернет-соединения в городских школах не должна быть ниже 100 Мбит/с, для сельских школ — не менее 50 Мбит/с, для школ в труднодоступных населенных пунктах — не менее 1 Мбит/с.

Однако современной IT-инфраструктурой обеспечены только 65,5% всех школ региона. Как пояснили в профильном министерстве, оборудование поставляется в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». «Пермский край занимает лидирующие позиции среди регионов РФ в части организации ИТ-инфраструктуры в школах. В 2022–2023 годах современная телекоммуникационная инфраструктура появилась в 604 образовательных учреждениях»,— отмечают в краевом минсвязи.

По информации ведомства, комплекты оборудования для школ включают в себя сетевые коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi, жесткие диски (HDD), рассчитанные на хранение больших объемов информации (4 ТБ), видеорегистраторы, а также IP-видеокамеры для организации видеонаблюдения на территории учреждения. В министерстве подчеркнули, что оборудование, поставляемое в школы, подключено к Единой сети передачи данных, «что позволяет ограничить доступ к нежелательным и закрытым сайтам в интернете».

Согласно данным министерства образования Пермского края, в 2022 году на создание цифровой образовательной среды в школах региона было выделено 301,8 млн руб. (в том числе 286,7 млн из федерального бюджета). На эти деньги были куплены интерактивные экраны, ноутбуки и IP-камеры для 98 школ.

В 2023 году на покупку оборудования в региональном бюджете запланировано 131,1 млн руб. (124,5 млн руб. из них — федеральное финансирование). На эти средства планируется приобрести технику для 34 школ и семи учреждений среднего профессионального образования.

«Без подключения к интернету школу нельзя считать современной,— уверен Иван Печищев.— Сегодня интернет нужен для проведения уроков, организации внеучебной деятельности. Это необходимо как учителям, так и ученикам. Однако для эффективного использования информационных технологий в школах недостаточно только подключения к интернету, не менее важно наличие в школе проекционного оборудования. В идеале проектор или экран должен быть в каждом классе».

По его словам, еще одна проблема, с которой учителя столкнулись в этом году — потеря доступа к части иностранных цифровых инструментов. «Некоторые из них больше не доступны российским пользователям без VPN. К примеру, сервисы для организации тестов и опросов, такие как Mentimeter или Kahoot. Еще один пример — популярный сервис Canva. С его помощью учителя, не обладая специальными дизайнерскими навыками, могли создавать схемы или иллюстрации к изучаемому материалу»,— рассказывает Иван Печищев. «Не сказал бы, что это сильно отразилось на работе учителей, лет 15–20 назад они вообще работали без всяких интерактивных инструментов. Однако на развитии цифровой образовательной среды это, без сомнения, сказывается не лучшим образом»,— добавляет преподаватель.

«Отказ от зарубежных продуктов в краткосрочной перспективе принес ряд значительных неудобств,— соглашается Сергей Исаев.— Но на каждый вопрос можно смотреть не только с позиции ограничений, но и с позиции новых возможностей: уход зарубежных компаний способствовал массовому переходу на отечественные продукты и развитие IT-отрасли». Он полагает, что доступное школам отечественное программное обеспечение (операционная система «Ред ОС» и офисный пакет «Мой офис») позволяет заменить сервисы ушедших из России компаний, «а также автоматизировать и, в некоторой мере, упростить рабочие процессы».

По данным регионального министерства связи, в 2022 году с разработчиками «Ред ОС» и «Моего офиса» были заключены соглашения о безвозмездном предоставлении более 43 тыс. лицензий для образовательных учреждений региона. Иван Печищев считает, что не для всех сервисов, недоступных в России, существуют отечественные аналоги: «К сожалению, не все цифровые инструменты можно заменить на российские аналоги, так как раньше необходимости в этом не возникало и подобные задачи перед разработчиками не ставились».

В целом эксперты полагают, что применение информационных технологий в школах Прикамья — многообещающее направление. «Перспективы оцениваю позитивно, однако они зависят от ряда факторов. Во-первых, наличие в школах необходимого оборудования. Во-вторых, лояльное отношение руководства школ к изменениям. Иногда они принимаются в штыки или с недоверием. И наконец, третий фактор — мотивация учителей. Часто они перегружены учебными часами и на применение новых цифровых инструментов не остается ни времени, ни желания. Мы не сможем получить продвинутое цифровое обучение, не решив проблему с нагрузкой учителей»,— рассуждает Иван Печищев.

Сергей Исаев предполагает, что внедрение информационных технологий в Прикамье продолжится: «Цифровизация образования упрощает жизнь и повышает эффективность. Она востребована как учениками и учителями, так и родителями».

Константин Кадочников