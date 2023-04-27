Усиленное воспитание

В этом учебном году во всех школах внедрены нововведения, связанные с программами патриотического воспитания. Теперь школьники каждый понедельник начинают с поднятия флага и «Разговоров о важном». В школах Прикамья появились советники директора по воспитанию. Усилена работа по проведению различных мероприятий военно-патриотической направленности. Эксперты говорят, что такие новшества соответствуют духу времени, но важно работать с детьми аккуратно, чтобы не было отторжения.

С 1 сентября церемония поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации во время начала учебной недели стала традиционной практикой, рассказали в министерстве образования Пермского края. Для этого в 2023 учебном году запланировано приобретение комплектов государственной символики России в школы. Также с этого учебного года по понедельникам Минпросвещения России запустило во всех школах и колледжах цикл вне­урочных занятий «Разговор о важном».

В рамках проекта «Патриотическое воспитание» на территории Пермского края с 1 сентября 2022 года в 274 школах работают 302 советника директора по воспитанию. «Их основной задачей является сопровождение ребенка на пути взросления»,— пояснили в минобре.

Стоит отметить, что в Пермском крае особенное внимание патриотическому воспитанию уделяли задолго до того, как это стало мейнстримом. В регионе несколько лет шла работа над законом о патриотическом воспитании, который корректировался общественниками и депутатами законодательного собрания края. С 2018 года в Прикамье действует закон о воспитании граждан, проживающих в Пермском крае. В нем закреплены правовые основы патриотической деятельности.

«В Пермском крае дети активно вовлекаются в мероприятия патриотической направленности, и не только по праздникам, а на протяжении всего года. Проект „Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации“ предусматривает усиление воспитательного компонента в учебной и внеучебной деятельности, а также в системе дополнительного образования»,— рассказали в министерстве образования Пермского края.

В ведомстве уточнили, что школьники и студенты принимают участие в краевом конкурсе чтецов «Стихи, опаленные войной», региональной спартакиаде допризывной молодежи, юнармейских и президентских спортивных играх. Организуются встречи с ветеранами и выездные экскурсии по городам-героям.

«Развиваем военно-спортивное направление в школах. Оборудуем комнаты юнармейцев, выделяются гранты на приобретение скалодромов, полос препятствий для общей и военной подготовки, оборудования для кабинетов ОБЖ»,— рассказали в министерстве образования. В 2022 году также выделены гранты в 1 млн руб. на обновление и приобретение оборудования для студенческих военно-спортивных клубов в техникумах и колледжах. Секции военно-спортивной направленности организованы в 47 краевых техникумах и колледжах.

Передовой другому Ключевым организатором событий военно-спортивной направленности в Пермском крае выступает центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

Он был создан в 2013 году в рамках федеральной и региональной программ по патриотическому воспитанию граждан. Учредителем ГБУ является министерство образования и науки Пермского края. Центр занимается организацией учебных сборов для обучения начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной службы, проводит информационно-методическую работу, реализует различные мероприятия и проекты патриотической и военно-спортивной направленности.

Директор департамента общественных проектов Евгений Хузин в рамках заседания правительства Пермского края, прошедшего в конце марта, рассказал, что цель регионального проекта «Пат­риотическое воспитание» — создать условия для участия жителей Пермского края всех возрастов в патриотических мероприятиях. По его словам, в Пермском крае ежегодно проходит более 50 мероприятий, в которых принимают участие более 200 тыс. человек разных возрастов. В среднем это одно мероприятие в неделю. Среди ключевых событий господин Хузин выделил мероприятия, посвященные столетию пионерии. Это событие включало 25 региональных мероприятий. «Это и педагогические чтения, фестивали детских педагогических объединений, торжественные мероприятия с участием активистов разных поколений. Символично, что в день пионерии в прошлом году было объявлено о создании нового детского движения — „Движение первых“»,— заметил господин Хузин. В Пермском крае региональное отделение российского движения детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» было зарегистрировано в феврале этого года.

Для школьников в Пермском крае также организуются экскурсии на предприятия трудовой доблести. «Ребята не только знакомятся с историей военно-промышленного комплекса Прикамья, но и узнают, какой вклад сегодня вносят наши оборонные предприятия в обороноспособность нашей страны. Мы очень надеемся, что после таких мероприятий у школьников сформируются правильные карьерные траектории»,— рассказал Евгений Хузин. Приоритетными в повестке «Авангарда» господин Хузин также назвал юнармейское движение и общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». Евгений Хузин отметил, что в регионе проводится серия мероприятий, направленных на популяризацию отечественной истории, интеллектуальные игры, робототехнический биатлон. «Сегодня количество мероприятий и их качество позволяет принять участие всем: и школьнику, и классному руководителю, и просто заинтересованным гражданам Пермского края»,— подытожил господин Хузин.

Директор МАОУ «Школа инженерной мысли им. П. А. Соловьева» Игорь Гладнев отметил, что кардинальные изменения в направлении патриотического воспитания были сделаны два года назад, после внесения поправок в закон об образовании. В законе появился воспитательный компонент как обязательный для каждой школы. «Это кардинальное решение, ключевой момент, который за собой повлек целый ряд принимаемых решений именно в части воспитания в ключе историко-культурной преемственности»,— пояснил господин Гладнев. Огромную роль также внесли изменения в Стратегии национальной безопасности. Благодаря этим документам была сформулирована основная задача, которая реализуется в любой школе через программные мероприятия, событийные линии и через конкретные действия каждого руководителя учреждения.

Игорь Гладнев обратил внимание, что сегодня дети сталкиваются с большим количеством дезинформации. «Главная задача в системе образования — четко сформулировать те основные фактические события, те ориентиры в истории нашей страны, которые отвечали бы на самый главный вопрос: роль России в развитии мировой культуры и ее миссия в глобальных процессах. Преемственность подвигов, которые совершали наши предки для того, чтобы сохранить наше оте­чество»,— отметил господин Гладнев. Поэтому важно формировать вокруг детей информационную среду. Он рассказал, что в его школе работает советник по воспитательной работе. Для детей организуются экскурсии на заводы, исторические игры и другие мероприятия. Руководитель школы инженерной мысли отметил, что многие школы активно включаются в эти процессы. Среди хороших примеров он выделил работу школы №9 с проектом «Эвакогоспиталь».

Председатель общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева считает, что патриотическое воспитание — это системная деятельность, к которой важно подключать не только школу, но и семью. «Конечно, сейчас молодежи тяжелее прививать любовь к Родине, потому что много лет упущено. И начинать нужно аккуратно, чтобы не было отторжения,— полагает госпожа Ширяева.— Мне лично нравится, когда к сыну в школу приходит военный, герой, рассказывает о своем боевом пути, показывает форму и оружие, дает все примерить и потрогать. На парнях это срабатывает хорошо, так как многие из них любят „стрелялки“. Но одной военной патриотики мало. Нужно еще формировать чувство сопричастности ребенка к нашей великой истории, к разнообразию культуры и мягко направлять его на пробуждение желания поучаствовать в проектах, акциях и инициативах помощи ближнему, по уборке территории, уходу за животными».

Ирина Суханова