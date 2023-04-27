ПАРТ СТРОИТЕЛЬСТВО

Пермский край наращивает темпы создания образовательной инфраструктуры. Только сейчас в регионе идет строительство 19 школ, в которых будет создано 13 тыс. мест для обучения. Это позволит разгрузить существующую образовательную базу и улучшить условия для обучения.

«Развитие инфраструктуры объектов образования, включая строительство школ — одно из приоритетных направлений в Пермском крае», — подчеркивают в минобразования. Сейчас в Пермском крае возводится 19 школ, которые будут сданы в этом и в следующем годах. Таким образом, по данным регионального минстроя, дополнительно будет создано 13 тыс. мест. Шесть школ откроются в краевом центре — это новые корпуса школы дизайна «Точка» (бульвар Гагарина, 75а), гимназии №33 (ул. Н. Островского, 68), Пермской кадетской школы № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А. В. Суворова» (ул. Целинная, 15, реконструкция), школа в микрорайоне Ива, а также школы на ул. Холмогорской и Кронштадтской. Новые учебные заведения появятся в Чернушке, Верещагино, Пермском, Кунгурском, Бардымском, Уинском, Юсьвинском и Чердынском округах.

Строительство ведется с использованием средств федерального и регионального бюджетов. Часть школ строится с помощью механизма ГЧП, а также застройщиком пермского микрорайона Ива «Девелопмент-Юг» за счет собственных средств.

Федеральное финансирование строительства школ ведется в рамках национального проекта «Образование». Как сообщал в конце марта во время отчета правительства в Госдуме премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в прошлом году в России отремонтировали более 1,5 тыс. школ и построили свыше 250 новых учреждений. Так, в этом году на федеральные деньги строится десять школ на 9,2 тыс. мест. Инвестиции из федерального бюджета на одну школу варьируются от 0,5 до 1 млрд руб.

Стоит отметить, что объемы строительства образовательной инфраструктуры — рекордные для Пермского края. Так, за пять лет с 2016 года в крае было введено всего десять школ на 8 тыс. мест. «В связи с приростом численности учащихся в региональном правительстве решили нарастить темпы возведения учреждений. Сделали это за счет применения типовых проектов строительства, оптимизации графиков строительно-монтажных работ, привлечения девелоперов к проектам»,— пояснили в министерстве образования. В прошлом году благодаря федеральному софинансированию было возведено три новых учебных заведения, строительство еще пяти школ было профинансировано из краевой казны.

Ускорить темпы строительства образовательной инфраструктуры краевым властям удалось благодаря заключению концессионных соглашений с инвесторами. За счет средств концессионеров — структуры Сбербанка «Сберинфра» и ГК «Просвещение» — в Прикамье возводится шесть школ: в Перми, Кондратово, Лобаново, Култаево и Гамово.

Партнер экспертной группы Veta Александр Терентьев считает, что строительство школ по концессии и с помощью ГЧП более выгодно государству, нежели инвестору, так как власти получают гарантии возведения объектов. Частным застройщикам такие проекты позволяют получать стабильные заказы. Между тем одним из основных рисков таких механизмов эксперт видит размытые сроки получения компенсаций из бюджета на вложенные инвестиции, так как механизм их возврата не до конца отрегулирован. «Получение компенсаций может растянуться, а за счет того, что речь идет об образовательных объектах, получение коммерческой выгоды от сдачи свободных площадей в аренду — перспектива сомнительная. У властей же в целом проблем с точки зрения рисков получить некачественный объект практически нет, так как данные стройки ведутся в соответствии со строгими регламентами»,— рассуждает Александр Терентьев.

Крупнейшую школу в регионе на 1,6 тыс. мест возводит федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» в экогороде «Погода» (микрорайон Ива в Перми). По словам директора пермского филиала «Девелопмент-Юг» Алексея Скрипкина, количество учащихся в смену в учебном заведении рассчитывалось из количества строящегося жилья. Сейчас возведение школы — на финишном этапе. «Все строительно-монтажные работы по зданию школы мы планируем завершить к 1 июня этого года, а благоустройство территории — к первым числам июля. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию мы планируем получить до 1 сентября 2023 года»,— сообщил господин Скрипкин.

Свою учебную сеть в регионе активно развивает епархия РПЦ. Помимо существующих при епархии в Перми православных детсада, духовной семинарии и других заведений, планируется открыть православную гимназию и еще одну русскую классическую школу. Так, для открытия православной гимназии мэрия Перми передаст РПЦ неиспользуемое здание бывшей вечерней школы на ул. Генкеля, 15. Разместить русскую классическую школу при храме Георгия Победоносца предполагается в здании, которое строится возле этого храма (ул. 25-го Октября, 107).

Новые объекты должны решить проблему переуплотнения школ. Подобная проблема характерна прежде всего для Перми и Пермского округа. Кроме того, программа «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы регламентирует поэтапную ликвидацию второй и третьей смен в школах и создание односменного режима обучения уже к 2025 году.

Новая инфраструктура позволит создать современные и комфортные условия для получения образования, в том числе открыть новые лаборатории и мастерские. В отдельных муниципалитетах новые здания строятся взамен не отвечающих стандартам учебных заведений. «Количество строящихся объектов школьного и дошкольного образования кратно увеличилось по сравнению с предыдущими периодами. Около трех лет назад региональное минобразования выявило, что в Пермском крае около 30 учебных заведений находятся в неудовлетворительном состоянии. И теперь во всех этих муниципалитетах будут построены новые школы»,— рассказал глава комитета краевого заксобрания по соцполитике Сергей Ветошкин.

Председатель пермской краевой территориальной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Зоя Галайда отмечает, что благодаря новой инфраструктуре обучение происходит в более комфортных условиях. «В новых школах другой уровень материального обеспечения,— говорит Зоя Галайда.— Там техника современная, недавно приобретенная, и ребята учатся совершенно в других условиях».

Выше среднего Кроме строительства школ, в числе приоритетных проектов блока «Образование» — возведение нового учебного корпуса на 1 тыс. человек и общежития Пермского авиационного техникума им. Швецова. Здесь появятся учебные мастерские универсальных станков и станков с числовым программным управлением, веб-дизайна, IT-решений и другой направленности. Будут работать лаборатории технической механики, литейного производства, аддитивных технологий, мобильной робототехники и полигон для испытания продукции.

Впервые с момента возведения модернизируется здание политехнического колледжа им. Славянова, который планируется открыть уже в следующем учебном году. Четырехэтажное здание колледжа построено еще в 1930-е годы и является объектом культурного наследия регионального значения. С тех пор его реконструкция ни разу не проводилась. После завершения работ в городе останется историческое и то же время современное для обучения здание. На ремонт колледжа им. Славянова выделено более 670 млн руб.

Оба проекта учебных заведений включены в программу «Пермь-300» и реализуются при поддержке правительства Пермского края.

Крупнейшим за последние годы проектом является строительство межвузовского кампуса в Камской долине. Пермский край стал одним из победителей федерального конкурса на создание студенческого кампуса мирового уровня в декабре 2022 года. Разместить кампус планируется на участке около 118 тыс. кв. м, ограниченном ул. Маршала Жукова. В его состав войдут гостиничный комплекс из пяти гостиниц категории «две звезды» для студентов и гостиницы категории «три звезды» для научно-педагогических работников и других посетителей кампуса. Преду­смотрено строительство учебно-лабораторного комплекса, технопарка, научно-образовательного центра (НОЦ), спортивного и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и пешеходной галереей с конгресс-холлом. Начать строительство кампуса планируется уже в 2024 году. Концессионером стала компания, входящая в состав холдинга АФК «Система», сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в марте этого года. Тогда же власти региона заключили с ООО «Кампус Парма» концессионное соглашение на строительство объекта.

В минобре Прикамья пояснили, что в проекте кампуса будут участвовать восемь вузов: ПГНИУ, ПНИПУ, ПГГПУ, ПГИК, ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера и ПГФА, ПГАТУ имени академика Д. Н. Прянишникова, НИУ ВШЭ — Пермь. Модель эксплуатации кампуса, в том числе условия использования его вузами, находится в стадии разработки, отметили в министерстве.

В пресс-службе ПГНИУ рассказали, что в межвузовском кампусе у университета будет как минимум две лаборатории. «Строительство межвузовского кампуса создаст новые возможности для научных исследований, благодаря инновационным лабораториям и кооперации ученых из разных университетов страны, для размещения иностранных студентов и обучающихся из других городов России»,— подчеркнули в вузе.

Замдиректора НИУ ВШЭ — Пермь, член рабочей группы проекта межвузовского кампуса Екатерина Загороднова сообщила, что ВШЭ вместе с другими вузами планирует занимать помещения в научно-учебном комплексе кампуса для ведения научной деятельности сотрудников и студентов, а также рассчитывает занять места в студенческих общежитиях кампуса (около 800 мест). Пермский кампус ВШЭ намерен пользоваться лабораторными помещениями, большим конгресс-холлом и спортивной инфраструктурой объекта. «Таких проектов, как межвузовский кампус, в Перми раньше никогда не реализовывалось. На территории кампуса студенты разных вузов будут активно взаимодействовать. Наличие рядом с учебными корпусами спортивной и иной инфраструктуры создаст удобство и комфорт для наших студентов и будет экономить их время и финансы. Профессорско-преподавательский состав сможет объединяться умственно, ведь именно междисциплинарность и коллаборация являются основными факторами развития науки»,— рассуждает госпожа Загороднова.

Евгения Ахмедова