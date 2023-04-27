Назад в будущее

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Образование»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Ирина Суханова, редактор Business GUIDE «Образование»

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

За последние два года в Пермском крае было построено рекордное количество школ. Современная инфраструктура появляется не только в краевом центре, но и в отдаленных уголках региона. Школы оснащаются современными лабораториями, актовыми залами. Большое внимание уделяется пришкольной инфраструктуре: строятся спортивные площадки, на которых могут заниматься и жители близлежащих домов. К тому же школы оснащаются современной техникой, с помощью которой можно применять самые современные IT-методы для обучения.

С другой стороны, наряду с современным подходом к образовательной инфраструктуре в обучение внедряются традиции советского прошлого. В этом году в школах постепенно ввели новые правила: поднятие флага, уроки о важном, всерьез говорят о возрождении пионерии.

Есть некое противоречие в желании воспитать более продвинутых, образованных людей, способных создавать что-то новое, но при этом всегда готовых маршировать и носить одинаковые галстуки. Как правило, прорыв в науке и великие открытия совершаются людьми, которые нестандартно и свободно мыслят. Патриотическое воспитание этому, конечно, только поможет, если будет соответствовать потребностям и пониманию современных детей. Нельзя забывать, что нынешние школьники — дети XXI века, и к жизни в идеологии XX века их уже не приспособить.