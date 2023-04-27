Молдавский парламент лишил лидера партии «Шор» депутатского мандата

Парламент Молдавии одобрил решение лишить депутатского мандата председателя оппозиционной партии «Шор» Илана Шора. В ходе заседания законодательного органа решение поддержали 56 депутатов. Трансляция заседания велась на странице парламента на YouTube.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Телеграм-канал Илана Шора Фото: Телеграм-канал Илана Шора

«Констатируется прекращение действия депутатского мандата Илана Шора. Объявляется вакантным мандат депутата от фракции партии "Шор"»,— объявил председатель парламента Игорь Гросу.

Сегодня утром Илан Шор в своем Telegram-канале опубликовал повестку заседания юридической комиссии парламента. В документе было указано, что парламент намерен рассмотреть вопрос о лишении его депутатского мандата. «Поскольку мандат был доверен мне народом, и только народ, люди, голосовавшие за меня, могут принимать решение о прекращении этого статуса. Cогласно ЕСПЧ, мандат депутата не может быть отозван, пока не будут исчерпаны все внутренние средства правовой защиты в деле, по которому меня судят по приказу режима»,— написал он.

13 апреля судьи Апелляционной палаты приговорили господина Шора к 15 годам лишения свободы. Следствие считает его организатором незаконной схемы по выводу из молдавских банков $1 млрд. Политик заявил, что решению судей подчиняться не намерен.

С 2019 года господин Шор находится в Израиле, при этом в Молдавии он был уже дважды избран депутатом парламента по спискам своей партии. Он объявлен в международный розыск. В мае Конституционный суд Молдавии планирует рассмотреть вопрос о запрете партии «Шор» в связи с ее непрозрачным финансированием.

Милена Костерева