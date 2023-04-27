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обновлено 15:19

Покупатель имущества ЗиДа заявил о планах по развитию производства

Генеральный директор ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» Владимир Тепляшин прокомментировал «Ъ-Прикамье» план относительно приобретения имущественного комплекса ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новый владелец производственных мощностей планирует модернизацию и расширение производства. «Мы полностью осознаем степень ответственности перед страной и коллективом предприятия, поэтому никаких планов по ликвидации или сокращению производства нет и быть не может. У нас есть производственный опыт, финансовые ресурсы, чтобы вывести завод из 17-летней процедуры банкротства. Как только закончатся организационные мероприятия, сразу выедем на завод и проведем встречу с коллективом. Любые инсинуации и вбросы по ликвидации завода или его перепрофилированию — исключительно происки недоброжелателей. Мы производственники, и наша цель — выполнение гособоронзаказа,— сообщил топ-менеджер.— После завершения процедуры банкротства у завода снимутся ограничения на финансовую и хозяйственную деятельность, появится возможность привлекать как частные инвестиции, так и в полной степени участвовать в государственных программах по модернизации производства, добавил он. Владимир Тепляшин отметил, что ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» получило лицензию на работу с гостайной, а для исполнения заключенных контрактов с ЗиДом и АО «ВМП “Авитек”» организацией получена лицензия на производство по отдельным видам продукции.

Напомним, согласно действующему законодательству и условиям конкурса, новый собственник обязан выполнять договоры должника по государственным оборонным заказам. Покупатель обязан также сохранить целевое назначение имущественного комплекса завода и обеспечить сохранность мобилизационного имущества.

Напомним, торги по продаже имущественного комплекса ЗиДа единым лотом завершились в минувшую пятницу, победителем было признано столичное ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», цена сделки составит 725 млн руб.

ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» возглавляет Владимир Тепляшин. Ранее он проходил службу в войсках и органах госбезопасности, имеет опыт работы на предприятиях ОПК, участвовал в строительстве ракетного завода в Кировской области.

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» находится в процедуре банкротства с 2005 года. Предприятие производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию.

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