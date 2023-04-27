Нововоронежские студенты познакомились с современной техникой Росатома

Будущие атомщики - студенты 1 и 2 курсов Нововоронежского политехнического института - приняли участие в «Уроке мужества», посвященном теме эволюции атомных технологий. Мероприятие организовано профсоюзным комитетом Нововоронежской АЭС и ветеранами-чернобыльцами.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

На площадке учебно-информационного центра Нововоронежской АЭС специалисты нововоронежского филиала Аварийно-технического Центра Росатома и спасатели специальной пожарной части №14 НВ АЭС продемонстрировали образцы современной техники. Атомщики рассказали про подготовку персонала, многоступенчатую систему безопасности современных атомных станций, отвечающую международным требованиям.

«Такие мероприятия у школьников и студентов всегда вызывают большой интерес, они всё хотят попробовать своими руками, задают множество вопросов. Где еще можно увидеть такой парк высокотехнологичной техники, которая есть на атомной станции», - поделился старший инженер специального отдела №14 ФГКУ «Специальное управление ФПС №72 МЧС России» Владимир Голубев.

Участники выставки узнали все о работе оборудования радиационной и инженерной разведки, оснащении пожарных автомобилей. Большой интерес у молодого поколения вызвали ловкие и маневренные роботы-манипуляторы, предназначенные для выполнения сложных технологических операций, а также различные комплекты защитных костюмов спасателей.

«На выставке мы убедились, что атомные технологии — это технологии будущего. Работа в энергетике мне кажется перспективной, поэтому я хочу развиваться в ней и мне здесь все интересно», - поделился студент 1 курса Нововоронежского политехнического института специальности «Атомные станции и установки» Павел Чернышов.

«Специалисты атомной отрасли проделали огромную работу в области повышения безопасности. Сейчас ведется строительство инновационных энергоблоков с реакторами поколения «3+», которые обладают уникальными системами безопасности. Два таких энергоблока №6 и №7 с ВВЭР-1200 успешно работают на Нововоронежской АЭС», - отметил ветеран-атомщик Николай Сачков, более 50 лет проработавший в отделе радиационной безопасности Нововоронежской АЭС.