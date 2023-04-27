«Газпром-медиа холдинг» отрицает планы потратить 30 млрд руб. на закупки для Rutube

У платформы Rutube, принадлежащей «Газпром-медиа холдингу», нет планов по затратам 30 млрд руб. на программу обновления инфраструктуры сервиса. Об этом заявил «Ъ» заместитель гендиректора холдинга Сергей Косинский.

«Информация о масштабных тратах платформы Rutube на развитие инфраструктуры видеохостинга не соответствуют действительности. Таких планов на закупку серверов ни у платформы Rutube, ни у "Газпром медиа-холдинга" не существует»,— сказал господин Косинский.

Ранее «Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что Rutube, чтобы догнать YouTube по ключевым техническим показателям, планирует потратить 30 млрд руб. на расширение сети географически распределенных серверов. По словам одного из источников, изначально Rutube запрашивал у «Газпром-медиа холдинга» 50–55 млрд руб.

Подробнее — в материале «В Rutube показалась цена обновления».

Анастасия Ларина