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Коммерсантъ FM
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Близкая подруга Фредди Меркьюри продаст на аукционе 1,5 тыс. его личных вещей

Коллекция из 1,5 тыс. личных вещей британского рок-певца Фредди Меркьюри из его дома в районе Кенсингтон в Лондоне будет продана на аукционе Sothbey's. Торги начнутся в августе, а их закрытие запланировано на 5 сентября, в 77-й день рождения музыканта. Владелец коллекции — близкая подруга рок-музыканта Мэри Остин, передает The Guardian.

«Вот уже много лет я имею счастье и привилегию жить в окружении всех тех замечательных вещей, которые искал и так любил Фредди. Но прошли годы, и пришло время принять трудное решение закрыть эту особенную главу в моей жизни»,— сказала госпожа Остин. Часть выручки от продажи вещей она передаст в фонд Mercury Phoenix Trust и фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Как сообщает издание, личные вещи господина Меркьюри перед продажей на аукционе будут выставлены в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Гонконге. В коллекцию, в частности, входят сценические костюмы музыканта, написанные им от руки тексты песен, картины и другие предметы, которые он собрал во время путешествий.

Эрдни Кагалтынов

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