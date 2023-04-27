Сигареты в руках — срок на подходе

В Московский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело о злостном хулиганстве, совершенном бойцом спецназа «Витязь» Росгвардии бывшим IT-специалистом Петром Мячиным. Военный, вернувшийся из зоны СВО, устроил дебош в магазине, поскольку ему не продали за 200 руб. пачку сигарет, которая, пока он воевал, подорожала на 19 руб. Теперь фигуранту грозит до семи лет заключения, но адвокат надеется, что удастся заключить мировое соглашение с потерпевшей стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Мячин и его адвокат Валерий Джоков

Фото: Алексей Герасимов Петр Мячин и его адвокат Валерий Джоков

Фото: Алексей Герасимов

Согласно обвинению, 6 января этого года 33-летний Петр Мячин пришел в магазин на Щербаковской улице Москвы, где попытался за 200 руб. купить пачку сигарет «Парламент Сохо», которую ему не продали, поскольку она стоила чуть дороже, а денег у военного с собой не оказалось. В ходе конфликта с продавцами Мячин несколько раз выстрелил в потолок из травматического пистолета, а потом его задержала полиция.

В ОВД Измайлово ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием оружия или связанное с сопротивлением сотрудникам правоохранительных органов), а когда выяснилось, что фигурант — действующий силовик, расследованием занялся СКР. По его ходатайству обвиняемый был отправлен под домашний арест. В среду военный суд продлил его до 17 июня.

Адвокат Валерий Джоков рассказал “Ъ”, что его подзащитный имеет высшее экономическое образование, а работал программистом. «Какое-то время он даже стажировался в США, но с началом специальной военной операции вернулся в Россию»,— отметил защитник. Вначале поступил добровольцем в отряд «Ахмат» Росгвардии, сформированный в Чечне. Пройдя в нем полуторамесячную подготовку, Мячин воевал в ДНР и ЛНР. А второй раз участвовал в СВО уже в составе спецназа «Витязь». По словам защитника, госнаградами отмечен не был, но благодарности получал не раз.

Накануне Рождества, 6 января 2023 года, Петр Мячин попытался встретиться со своими несовершеннолетними детьми, однако супруга, с которой он в разводе, ему в этом отказала. Выпив, боец отправился за сигаретами. А когда, по словам защитника, выяснилось, что одна из продавщиц c Украины, это окончательно вывело спецназовца из себя. «Нужные сигареты он, кстати, купил в соседнем магазине, где с ним не стали ругаться из-за 19 руб.»,— добавил защитник.

Уже после того, как судья вышел из зала, адвокат предложил представителю военной прокуратуры заключить с потерпевшими мировое соглашение. Прокурор не возражал, если фигурант, который полностью признает свою вину, не станет затягивать сами слушания.

Алексей Соковнин