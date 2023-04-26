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Коммерсантъ FM
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В марте промышленное производство в России выросло на 1,2% впервые за год

По итогам марта российское промышленное производство выросло на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Промышленность показала рост впервые за 2023-й. Это следует из данных Росстата. При этом по итогам первого квартала 2023 года показатель снизился на 0,9%.

Обрабатывающая промышленность выросла на 6,8%. Как отмечает Bloomberg, его рост обеспечило производство готовых металлических изделий, в учет которых входит оружие и боеприпасы. Сектор по итогам месяца вырос на 30%.

Также на 23% выросло производство компьютеров, электронных и оптических аппаратов. По мнению аналитиков Bloomberg, в этот сектор также входит производство авиационных и ракетных двигателей, оптических прицелов и других систем. Производство «прочего транспорта», в оценки которого включены боевые машины, самолеты и корабли, выросло более чем на 10%. Сегмент растет второй месяц подряд.

ТАСС со ссылкой на данные Росстата также сообщает о росте производства мебели на 11,9%. Объемы обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки, кроме мебели, уменьшились на 11,3%, лекарственных средств и материалов для медицинских целей — на 11%.

В Росстате добавили, что по итогам марта промышленное производство продолжает восстанавливаться, его динамика хорошая. Как отмечает Bloomberg, объемы военного производства в России увеличились в феврале, после того как в начале года российское правительство резко увеличило гостраты.

Олеся Павленко

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