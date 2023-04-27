Аренда в четвертые руки

Кубанский фермер Хусейн Махмудов добился через суд права аренды земельного участка площадью 36 га в Лабинском районе Краснодарского края. В предоставлении такого права ему отказывал краевой департамент имущественных отношений, считая, что были нарушены права арендатора находящегося в госсобственности участка. Хусейн Махмудов уже четвертый арендатор сельхозземли за последние 13 лет, который получил участок, минуя процедуру торгов. Юристы считают, что передача земель на таких условиях законом не запрещается, а департамент, вероятно, руководствуется экономическими мотивами, отказывая фермеру в предоставлении участка в аренду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования главы крестьянско-фермерского хозяйства (КФХ) Хусейна Махмудова к департаменту имущественных отношений региона о предоставлении в аренду на новый срок без торгов земельного участка площадью 36 га в Лабинском районе Кубани.

Как следует из материалов дела, в мае 2022 года господин Махмудов обратился в краевой депимущества с заявлением о предоставлении земельного участка сельхозназначения в аренду на 49 лет. Департамент отказал, поскольку договор о передаче прав арендатора якобы «имел признаки недействительной сделки».

Изначально договор аренды участка был заключен сроком на 10 лет между администрацией Лабинского района и ГУП КК «ПХ “Юбилейное”» в феврале 2010 года. В октябре 2011-го хозяйство «Юбилейное» передало право аренды Геннадию Терентьеву, который в мае 2012 года передал эти права ЗАО «Фирма “Агрокомплекс” Н. И. Ткачева». В октябре 2019 года агрокомплекс передал права аренды Хусейну Махмудову.

По мнению департамента, договор аренды между господином Махмудовым и племенным хозяйством «Юбилейное» был заключен с нарушением запрета передачи прав арендатора находящегося в госсобственности участка. «Последующая сделка передачи прав арендатора также недействительна, как безвозмездная, нарушающая запрет дарения в отношениях между коммерческими организациями»,— говорится в решении суда.

Департамент ссылается на недействительность соглашений, заключенных в нарушение законодательного запрета передачи прав и обязанностей арендатора земельных участков, находящихся в госсобственности.

Суд разъяснил, что, в соответствии с Земельным кодексом РФ, при аренде земли, которая находится в госсобственности, на срок более пяти лет, арендатор имеет право передавать свои права третьему лицу без согласования с собственником. Поскольку заключение договора аренды в данном случае происходит в порядке возобновления арендных отношений, существовавших с 2010 года, закон не предусматривает основания для отказа в заключении договора аренды на новый срок.

«Суд не находит пороков в сделках, повлекших переход прав и обязанностей арендатора земельного участка к Хусейну Махмудову. Суд соглашается с позицией главы КФХ о возобновлении с истечением срока договора аренды на неопределенный срок»,— говорится в решении суда.

На запрос «Ъ-Кубань» в департаменте имущественных отношений края о готовности властей обжаловать решение суда оперативно не смогли ответить.

С июля 2022 года Арбитражгный суд Краснодарского края рассматривает еще одно исковое заявление Хусейна Махмудова к департаменту. Суть иска — признать незаконным решение департамента об отказе в предоставлении в аренду земельного участка площадью 1,3 млн кв. м (136 га) в Лабинском районе для сельхозпроизводства. Здесь также третьим лицом выступают АО «Фирма “Агрокомплекс” Н. И. Ткачева» и Геннадий Терентьев.

По мнению адвоката юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, пока нет гарантий, что решение по второму делу будет в пользу господина Махмудова. Между тем он отметил вероятность принятия положительного для фермера решения, так как Земельный кодекс не запрещает при аренде госземель сроком более пяти лет передачу прав на землю в интересах третьих лиц без согласования с собственником.

«Влияет еще и экономическая целесообразность, так как речь идет о прямом использовании этих земель по назначению, а это дополнительные налоги и новые рабочие места. Департамент может обжаловать решение, однако для того, чтобы господину Махмудову отказали в аренде, необходимо обосновать, в чем именно незаконность данных сделок. Опять возникнет обстоятельство, указывающее, что передача земель на таких условиях законом не запрещается»,— прокомментировал адвокат.

Руководитель практики реструктуризации и банкротства ООО «ЮР-Проект» Виктор Панченко указывает, что позиция департамента строится на недействительности сделок по передаче прав и обязанностей арендатора, но, исходя из судебного акта, каких-то серьезных доказательств, подтверждающих эту позицию, в материалы дела представлено не было. «Департамент и его правопредшественник — администрация Лабинского района,— не оспаривали первоначальный переход прав и обязанностей от хозяйства “Юбилейное” к Геннадию Терентьеву. Более того, администрация даже выступала стороной по сделке, подтвердив ее действительность»,— указывает эксперт.

Если обстоятельства второго дела схожи с первым и решение суда по первому делу устоит, то шансы заявителя на победу станут еще выше, считает Виктор Панченко.

Тат Гаспарян

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