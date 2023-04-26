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Коммерсантъ FM
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Россотрудничество назвало попытку поджога Российского центра науки и культуры в Никосии терактом

Россотрудничество считает терактом попытку поджога здания Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Никосии с помощью «коктейлей Молотова». Агентство отметило, что жертв нет.

Никосия расположена в центральной части острова Кипр. Является столицей Республики Кипр, а ее северная часть — так называемая Северная Никосия — столицей частично признанной Турецкой Республики Северного Кипра.

По словам руководителя РЦНК Алины Радченко, пожар потушен, жертв нет.

Сначала раздались два громких хлопка, после чего загорелись стены и крыша, описывает произошедшее Россотрудничество. В результате сгорел огромный флаг РФ, размещенный на пострадавшей стене. В агентстве отметили, что полиция и пожарные сработали оперативно.

РЦНК — представительство Россотрудничества — работает в Никосии с 1978 года. Ранее под названием Советский культурный центр, с 2021-го — «Русский дом».

Мария Федотова

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