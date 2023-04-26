Попросил за кузена

В Омске суд рассмотрел уголовное дело о хищении почти 20 млн руб. у ПО «Полет» — одного из крупнейших предприятий России по выпуску авиационной и ракетно-космической техники. Обвиняемыми по делу проходили бывший директор завода Сергей Головинский и его двоюродный брат Сергей Долгушин, возглавляющий фирму-подрядчика: следствие инкриминировало им махинации при выполнении контракта на строительство фундамента и участка для фрезерного станка по изготовлению комплектующих для ракет-носителей «Ангара». Бывшему топ-менеджеру «Полета» присудили три года и два месяца лишения свободы, его кузену — два года и 10 месяцев заключения. Свою вину они не признают.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор бывшему директору ПО «Полет» (филиал Государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева), который возглавлял предприятие в 2017–2018 годах, и его родственнику, руководителю компании «Сибсма» Сергею Долгушину. Это уголовное дело было возбуждено в 2020 году по материалам управления ФСБ России по Омской области. Контрразведчики заинтересовались контрактом на выполнение строительно-монтажных работ по устройству фундамента и участка для фрезерного станка по изготовлению комплектующих для ракет-носителей «Ангара». Он был заключен в 2016 году между ПО «Полет» и компанией «Сибсма». Правоохранители, говорится в деле, выявили существенную разницу между фактически выполненными и оплаченными работами, которая составила 19,1 млн руб.

Криминальная схема, по данным следствия, была незамысловатой. Руководитель фирмы-подрядчика Сергей Долгушин представил документацию о полном исполнении обязательств по контракту, при том что фактически часть работ не была выполнена или проделана в меньшем объеме. Его брат Сергей Головинский, занимавший в то время пост заместителя директора ПО «Полет», не допустил к приемке работ специалистов завода и, убедив свое начальство в достоверности изложенных в актах сведений, попросил подписать документы. После этого Центр Хруничева перечислил на расчетный счет АО «Сибсма» в счет оплаты контракта денежные средства, в том числе 19,1 млн руб. за фактически не проведенные работы и не использованные материалы, рассказал Telegram-канал судейского сообщества Омской области.

Сергею Головинскому, который весной 2018 года оставил директорское кресло, предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по обеим статьям УК — до 10 лет лишения свободы). Его кузену Сергею Долгушину вменили в вину только мошенничество. В июне 2021 года родственники предстали перед судом.

Доказательства, которые собрало следствие и представила прокуратура, убедили суд в виновности Сергея Головинского и Сергея Долгушина. Первому назначили три года и два месяца лишения свободы, второму присудили два года и 10 месяцев заключения, учтя частичное возмещение им ущерба. Отбывать наказания братья будут в колонии общего режима. Также с родственников в солидарном порядке в счет возмещения материального ущерба в пользу Центра Хруничева взыскано более 17,8 млн руб. После оглашения приговора кузенов взяли под стражу в зале суда. Наказание оказалось значительно мягче, чем затребованные прокуратурой девять лет лишения свободы каждому.

Сергей Головинский и Сергей Долгушин вину не признали. Связаться с их адвокатами не удалось.

ПО «Полет» было создано 24 июля 1941 года на базе московских эвакуированных авиазаводов и омских предприятий. За годы Великой Отечественной войны на омском «Полете» было изготовлено 80 бомбардировщиков Ту-2, более 3,5 тыс. истребителей Як-9. В 1958 году государственной комиссией завод выбран площадкой для производства баллистических ракет. В конце 2007 года «Полет» вошел в состав ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» в качестве филиала. По данным сайта ПО, в настоящее время основными направлениями деятельности предприятия являются участие в реализации национального космического проекта по выпуску семейства ракет-носителей «Ангара», изготовление разгонного блока «Бриз-КМ», доработка транспортно-пусковой надставки ракет-носителей «Рокот», изготовление сборочных единиц для ракет-носителей «Протон-М».

Константин Воронов