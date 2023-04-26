Глава Коми отчитал полицейского за замечание о парковке

В Telegram-каналах появилось видео, на котором показана часть диалога главы Коми с сотрудником ГИБДД, подъехавшим к месту парковки служебного джипа Владимира Уйбы в Сыктывкаре. Представитель дорожной полиции указал высшему должностному лицу республики на нарушение им правил дорожного движения, а губернатор в ответ его отчитал.

Инцидент произошел в центре столицы Коми, на улице Первомайской. Экипаж ДПС по сигналу кого-то из горожан подъехал к месту незаконной парковки нескольких автомобилей. Из одного из них вышел глава региона. Лейтенант, представившись, попросил его убрать джип, поскольку на данном участке машины оставлять нельзя.

Владимир Уйба отказался, сославшись на то, что здесь у него совещание, и отметил, что «люди жалуются на то, на что жаловаться не надо». Он также заявил: «Временно я территорию оцепил под себя, ты должен встать тут и сказать, что территория оцеплена под совещание главы республики — гаранта Конституции». А затем в приказном тоне добавил, чтобы сотрудник дорожной полиции встал и стоял, пока глава не уедет.

В администрации Владимира Уйбы пока никак не комментируют ситуацию. В МВД по Коми в неофициальном разговоре «Ъ» сообщили, что «начата проверка на предмет выяснения обстоятельств, при которых видео, предназначенное для служебного пользования, оказалось размещено в интернете».

Один из сотрудников аппарата прежнего руководства регионом высказал «Ъ» экспертное мнение: «Когда первому лицу необходимо оставить служебный транспорт в том месте, где его парковать не положено, достаточно заранее уведомить органы внутренних дел, чтобы получить согласование. Сам руководитель региона не уполномочен оцеплять территорию под стоянку. Это полномочия госавтоинспекции при наличии соответствующего поручения ее руководства».

Будет ли господин Уйба привлечен к административной ответственности за нарушение ПДД — пока не известно.

Андрей Иванов, Сыктывкар