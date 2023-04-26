В Новороссийске мужчину отправили под стражу за убийство соседки отверткой

Следственным отделом по городу Новороссийску СКР в отношении 40-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Задержанный находится под стражей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемый 24 апреля поссорился с 42-летней соседкой, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина нанес ей как минимум два удара отверткой в шею. Убив женщину, обвиняемый похитил ювелирные украшения потерпевшей, а после сдал их в ломбард. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды. Тело погибшей обнаружила мать. Фигурант уголовного дела уже дал признательные показания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Олег Исаев

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