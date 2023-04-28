Цена вопроса

С марта 2022 года российская финансовая система функционирует в закрытом режиме, а доступность банковских валютных депозитов существенно снизилась. В то же время сохраняется спрос на инвестиции в активы, номинированные в валютах, отличных от рубля, в целях диверсификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Булгаков

Фото: Ренессанс Капитал Алексей Булгаков

Фото: Ренессанс Капитал

Сейчас локальным инвесторам доступны несколько категорий валютных инструментов на внутреннем рынке: еврооблигации, чей учет в феврале 2022 года был переведен в инфраструктуру НРД (оценочно около $40 млрд по номиналу, из них половина — суверенные бонды), замещающие облигации (ЗО), по сути, трансформированные еврооблигации ($15 млрд), облигации в юанях ($12 млрд, держатся в основном банками) и локальные облигации с привязкой к доллару или евро (около $5–6 млрд, в основном банковские бессрочные облигации). Доступны также и депозиты в долларах (на ограниченный срок в ограниченном числе банков по невысокой ставке) и юанях (по весьма невысоким ставкам). Для сравнения: на конец 2021 года объем корпоративных и розничных валютных средств на счетах банков составлял около $165 млрд и $95 млрд соответственно, то есть в 3,5 раза больше нынешнего объема валютных бумаг в локальном периметре.

Можно предположить, что на фоне сокращения операций в недружественных валютах банков, которые до 2022 года были основными локальными держателями еврооблигаций, в ближайшие год-два будет наблюдаться определенная отвязка валютных сбережений экономических агентов от банков и переток средств с валютных депозитов в ценные бумаги с привязкой к иностранным валютам — дружественным и недружественным.

Рынок ЗО с осени 2022 года формировался эволюционным образом, поскольку несколькими актами, вступившими в действие в 2022 году (указы №430, №526 и др.), российским компаниям с еврооблигациями в обращении был дан выбор относительно методов расчета с локальными держателями — перечислять платежи в рублевом эквиваленте через НРД или выпускать ЗО. Ожидаемый указ об «обязательности» ЗО может существенно увеличить их новые размещения; возможен также обмен еврооблигаций их крупнейшим эмитентом — Минфином.

Объем возможного нового предложения ЗО, несомненно, конечен, поскольку он представляет собой трансформацию пула еврооблигаций. С другой стороны, никто не мешает корпоративным и банковским эмитентам выпускать новые облигации с привязкой номинала к чему угодно — любым валютам, золоту, сырьевым товарам и др.

Однако основным преимуществом выпуска еврооблигаций и привлечения зарубежных банковских кредитов для заемщиков была глубина рынка (возможность привлечь большой объем средств на долгий срок) и относительная дешевизна, а для экспортеров валютный риск займов в иностранной валюте был захеджирован валютными поступлениями от экспорта. В новых реалиях валютные расчеты по экспорту все больше уходят от недружественных валют, а локальный рынок долга в любом своем варианте (рублевом, валютном) так и останется локальным. Его глубина скорее уменьшилась за последние полтора года за счет ухода иностранцев, исчезновения большинства типов валютных и процентных деривативов, малого числа долгосрочных институциональных инвесторов и других факторов.

Тем не менее на ближайшие годы представляется вероятным сохранение спроса инвесторов на локальном рынке на нерублевые инструменты. Этот спрос должен поддержать поиск заемщиками приемлемых для них и для рынка форм таких инструментов для увеличения глубины спроса на выпускаемые долговые бумаги.

Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитала»